تعليم بورسعيد يواصل المتابعات لتحقيق الانضباط بمدارس المحافظة

أجرى الأستاذ طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد جولة ميدانية بعدد من مدارس إدارة شرق،في إطار سلسلة المتابعات اليومية للتأكد من انتظام سير العملية التعليمية بالمحافظة رافقه خلالها الأستاذ رائد شاهين مدير المكتب الفني لمدير المديرية.

واستهل الغرباوي جولته بمتابعة سير العمل بمدرسة عمرو بن العاص الرسمية لغات، بحضور الأستاذة أمل الخولاني مدير المدرسة، حيث شدد على ضرورة الالتزام بالتعليمات الوزارية المنظمة لتطبيق لائحة الانضباط والتحفيز التربوي، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الانضباط بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

وفي سياق متصل، تابع مدير المديرية انتظام العملية التعليمية بمدرسة الفرما الابتدائية المعتمدة، حيث استقبلته الأستاذة داليا العناني مدير المدرسة، والتي تضم 515 طالبًا وطالبة موزعين على 15 فصلاً دراسيا.

وخلال جولته داخل الفصول الدراسية، تابع وكيل تعليم بورسعيد شرح المعلمين، مشددا على أهمية المتابعة اليومية لمبادرات تنمية مهارات اللغة العربية لطلاب الصفوف الأولى، مع مراجعة مستويات الطلاب المقيدين في سجلات الضعاف وقياس مدى تحسن أدائهم بشكل مستمر.

وفي ختام جولته، وجه الأستاذ طاهر الغرباوي رسالة طمأنة إلى أولياء الأمور، مؤكدًا أن أبناءهم في أيد أمينة، وأن مديرية التربية والتعليم ببورسعيد لا تدخر جهدًا في توفير بيئة تعليمية آمنة و منضبطة تضمن لأبنائهم أفضل رعاية تربوية وتعليمية، مشدداً على أن تعليم بورسعيد يمضي بخطى ثابتة نحو الارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية، وأن الجميع يعمل بكل إخلاص.