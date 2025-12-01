قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكرملين: لا نستطيع الإفصاح عن أي معلومات تتعلق بإقامة بشار الأسد
تشكيل منتخب تونس وسوريا في بطولة كأس العرب
الرئيس السيسي يهنئ منتخب الكاراتيه بتصدر بطولة العالم: إنجاز تاريخي يليق بمصر
كيف تحولت براءة الأطفال إلى صرخة استغاثة داخل مدرسة دولية بالمنتزه؟
افتتاح 14 مدرسة جديدة | التعليم تبحث تطورات مشروع المدارس المصرية اليابانية
سحب تشغيلة أشهر علاج لجرثومة المعدة وارتجاع المريء.. وهذه عقوبة غش الأدوية
الأربعاء.. جدول أعمال مكثف للجان الشيوخ لمناقشة "قانون الكهرباء وسياسة الوطنية للإعلام"
الرعاية الصحية: حجم الاستهلاك المحلي للأدوية يصل إلى 400 مليار جنيه
منافس مصر .. 13 معلومة عن منتخب الكويت قبل لقاء الغد بـ كأس العرب
احذر الشبورة.. تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع
حسام حسن الهداف الأول.. 9 انتصارات و27 هدفا حصيلة مصر بـ كأس العرب
قضايا مهمة ما تزال عالقة.. ماذا يحمل ويتكوف إلى بوتين؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بالصور | تعليم بورسعيد : متابعة ميدانية للوقوف على الإشراف والخطط العلاجية

تعليم بورسعيد | متابعة ميدانية للوقوف على الإشراف والخطط العلاجية
تعليم بورسعيد | متابعة ميدانية للوقوف على الإشراف والخطط العلاجية
محمد الغزاوى

تفقد طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد  مدرستين بإداراتى شمال والزهور التعليمتين في إطار توجيهات السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بمتابعة انتظام سير العملية التعليمية وتهيئة البيئة المناسبة لتحصيل الطلاب

رافقه خلالها رائد شاهين مدير المكتب الفني لمدير المديرية.

بدأت الجولة بتفقد مدرسة بورسعيد الابتدائية التابعة لإدارة شمال التعليمية والتي تضم 13 فصلاً ويبلغ عدد الطلاب بها 561 طالب وطالبة حيث استمع مدير المديرية إلى شرح من مديرة المدرسة الأستاذة آمال أبو زيد حول انتظام الدراسة داخل الفصول ومتابعة خطط تنفيذ البرامج العلاجية الخاصة برفع كفاءة الطلاب في مهارات القراءة والكتابة كما وجه بتكثيف المتابعة اليومية داخل الفصول والعمل على توفير بيئة تعليمية مناسبة وجذابة تسهم في تحسين مستوى التحصيل الدراسي.

وأكد الغرباوي أهمية تحقيق الانضباط وتطبيق لائحة الانضباط المدرسي داخل المدرسة مع إحكام الإشراف العام وتوزيع المهام على العمال ومشرفي الأدوار لضمان تنظيم اليوم الدراسي وانتظام العمل.

وشملت الجولة أيضا متابعة مدرسة المسجد الأقصى الأساسية التابعة لإدارة الزهور التعليمية والتي تضم في المرحلة الابتدائية 12 فصلاً ويبلغ عدد الطلاب بها 505 طالب وطالبة وفي المرحلة الإعدادية 6 فصول ويبلغ عدد الطالبات بها 262 طالبة حيث استقبله مدير المدرسة الأستاذ وليد الغرباوي وقدم شرحا حول انتظام العملية التعليمية داخل كل مرحلة.

متابعة ميدانية للوقوف على الإشراف والخطط العلاجية

وخلال الزيارة شدد مدير المديرية على ضرورة تنمية مهارات الطلاب في مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي وإكسابهم الحد الأدنى من المعارف الرقمية التي تؤهلهم لمتطلبات المستقبل مع تعزيز الأنشطة التي تنمي التفكير الإبداعي وربط العملية التعليمية بالتكنولوجيا الحديثة كما شدد على متابعة نسب حضور الطلاب وتحقيق الانضباط داخل الفصول وتكثيف الإشراف اليومي والاهتمام بنظافة المدرسة وتوزيع المهام بين المشرفين والعاملين بما يضمن سير العمل بانتظام.

واختتم الأستاذ طاهر الغرباوي جولته مؤكدا استمرار المتابعات الميدانية اليومية المفاجئة داخل المدارس بمختلف الإدارات التعليمية تنفيذا لتوجيهات معالي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بهدف الارتقاء بمستوى العملية التعليمية بمحافظة بورسعيد.

بورسعيد تعليم بورسعيد التربية والتعليم الأنشطة الطلابية الخطط العلاجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الاثنين.. وقيمة عيار 21 الآن

إحالة 19 طالبًا وطالبة إلى مجلس تأديب ابتدائي

إحالة 19 طالبًا من طب الإسكندرية إلى مجلس تأديب ابتدائي.. إيه الحكاية؟

وزير التربية والتعليم

تغيير مفاجئ في موعد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الإبتدائي بمدارس 13محافظة

سعر البانيه اليوم

اشتري وخزني.. انخفاض أسعار الفراخ اليوم الإثنين| البانيه وصل كام؟

جانب من مباراة الأهلي والجيش الملكي

سر عدم تقدم الأهلي بشكوى رسمية ضد الجيش الملكي.. خاص

أرشيفية

رئيس فنزويلا يبدي استعدادا للتنحي بعد 18 شهرا.. وواشنطن تصر على الرحيل الفوري

الدولار

أسعار صرف الدولار اليوم الإثنين في البنوك

ترشيحاتنا

رائد فضاء

ما مصير رائد الفضاء إذا مات على سطح القمر؟.. سيناريوهات غير متوقعة

لامين يامال

نجم المباريات الصغيرة.. لماذا يتراجع بريق لامين يامال أمام عمالقة أوروبا؟

القمر البارد

القمر البارد العملاق.. ظاهرة فلكية تخطف الأنظار في ديسمبر

بالصور

لمرضي الربو وللمناعة.. عليك بتناول كوب الشاي بالحبهان

لمرضي الربو وللمناعة ..عليك بتناول كوب من الشاي بالحبهان
لمرضي الربو وللمناعة ..عليك بتناول كوب من الشاي بالحبهان
لمرضي الربو وللمناعة ..عليك بتناول كوب من الشاي بالحبهان

نيللي كريم تنتظر عرض "القصص" و "جوازة ولا جنازة"

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

أنفلونزا وكورونا وبرد .. كيف تحمي نفسك وأطفالك من الفيروسات المنتشرة؟

كيف تحمي نفسك من الفيروسات
كيف تحمي نفسك من الفيروسات
كيف تحمي نفسك من الفيروسات

محمد بشير ينشر صورًا من أول يوم تصوير "الست موناليزا"

ابطال مسلسل الست موناليزا
ابطال مسلسل الست موناليزا
ابطال مسلسل الست موناليزا

فيديو

كليب يا هاك القلب

"يا هاك القلب".. أغنية تامر نجم تجمع قوة الشعور وروح الشباب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يحمي أطفال مصر الآن؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ثقافة القوة وقوة الثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ما هو سر المتحوّر الجديد الذي يصيب الناس؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فطرتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاستثمار في العنصر البشري

المزيد