بالصور | تعليم بورسعيد : متابعة ميدانية للوقوف على الإشراف والخطط العلاجية

تفقد طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد مدرستين بإداراتى شمال والزهور التعليمتين في إطار توجيهات السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بمتابعة انتظام سير العملية التعليمية وتهيئة البيئة المناسبة لتحصيل الطلاب

رافقه خلالها رائد شاهين مدير المكتب الفني لمدير المديرية.

بدأت الجولة بتفقد مدرسة بورسعيد الابتدائية التابعة لإدارة شمال التعليمية والتي تضم 13 فصلاً ويبلغ عدد الطلاب بها 561 طالب وطالبة حيث استمع مدير المديرية إلى شرح من مديرة المدرسة الأستاذة آمال أبو زيد حول انتظام الدراسة داخل الفصول ومتابعة خطط تنفيذ البرامج العلاجية الخاصة برفع كفاءة الطلاب في مهارات القراءة والكتابة كما وجه بتكثيف المتابعة اليومية داخل الفصول والعمل على توفير بيئة تعليمية مناسبة وجذابة تسهم في تحسين مستوى التحصيل الدراسي.

وأكد الغرباوي أهمية تحقيق الانضباط وتطبيق لائحة الانضباط المدرسي داخل المدرسة مع إحكام الإشراف العام وتوزيع المهام على العمال ومشرفي الأدوار لضمان تنظيم اليوم الدراسي وانتظام العمل.

وشملت الجولة أيضا متابعة مدرسة المسجد الأقصى الأساسية التابعة لإدارة الزهور التعليمية والتي تضم في المرحلة الابتدائية 12 فصلاً ويبلغ عدد الطلاب بها 505 طالب وطالبة وفي المرحلة الإعدادية 6 فصول ويبلغ عدد الطالبات بها 262 طالبة حيث استقبله مدير المدرسة الأستاذ وليد الغرباوي وقدم شرحا حول انتظام العملية التعليمية داخل كل مرحلة.

متابعة ميدانية للوقوف على الإشراف والخطط العلاجية

وخلال الزيارة شدد مدير المديرية على ضرورة تنمية مهارات الطلاب في مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي وإكسابهم الحد الأدنى من المعارف الرقمية التي تؤهلهم لمتطلبات المستقبل مع تعزيز الأنشطة التي تنمي التفكير الإبداعي وربط العملية التعليمية بالتكنولوجيا الحديثة كما شدد على متابعة نسب حضور الطلاب وتحقيق الانضباط داخل الفصول وتكثيف الإشراف اليومي والاهتمام بنظافة المدرسة وتوزيع المهام بين المشرفين والعاملين بما يضمن سير العمل بانتظام.

واختتم الأستاذ طاهر الغرباوي جولته مؤكدا استمرار المتابعات الميدانية اليومية المفاجئة داخل المدارس بمختلف الإدارات التعليمية تنفيذا لتوجيهات معالي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بهدف الارتقاء بمستوى العملية التعليمية بمحافظة بورسعيد.