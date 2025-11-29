قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية في وفاة اللواء القصاص
وزير الإسكان ومحافظ كفر الشيخ يفتتحان محطة مياه دقميرة النموذجية| صور
الداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 11 مليون جنيه
كرامة المدرسين خط أحمر|أول تعليق من وزير التعليم على إهانة معلمة الإسكندرية
الفاسي: الشراكة الأورومتوسطية تحتاج للحوار والعمل لتحقيق مصالح الشعوب
بحبها أوي يارب.. مسلم يدعو لـ يارا تامر بعد تعرضها لوعكة صحية
الموعد والقناة وطاقم التحكيم.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك وكايزر تشيفز
القصة الكاملة لواقعة إهانة معلمة الإسكندرية وتدخُل وزير التعليم لرد كرامتها|ماذا حدث؟
الحكومة: نسب تنفيذ مشروع روضة السيدة2 بلغت 98%
أبو العينين: حرية الملاحة بالبحر الأحمر وقناة السويس ركيزة للأمن الإقليمي
يوم التضامن مع الفلسطينيين.. اليماحي: يأتي وسط أوضاع إنسانية بالغة الخطورة
أوهمهم بتوفير شهادات مزورة .. طالب ينصب على المواطنين عبر فيس بوك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعاون رائد بين جامعة بورسعيد والمجلس القومي للمرأة لرفع الوعي بمخاطر العنف الإلكتروني

تعاون رائد بين جامعة بورسعيد والمجلس القومي للمرأة لرفع الوعي بمخاطر العنف الإلكتروني
تعاون رائد بين جامعة بورسعيد والمجلس القومي للمرأة لرفع الوعي بمخاطر العنف الإلكتروني
محمد الغزاوى

لبت جامعة بورسعيد  دعوة المجلس القومي للمرأة بقيادة المستشارة أمل عمار للمشاركة في الندوة المنظمة من لجنة المشاركة السياسية بالمجلس بقيادة الدكتورة رشا المهدي بعنوان "معًا ضد العنف الإلكتروني" بهدف رفع الوعي بمخاطر العنف الإلكتروني وتأثيراته على النساء والفتيات، وتعزيز الاستخدام المسؤول والآمن للتكنولوجيا ضمن فعاليات حملة ١٦ يوم لمناهضة العنف ضد المرأة.

جاءت تلبية الدعوة انطلاق من دور بورسعيد المجتمعي برئاسة الأستاذ الدكتور شريف يوسف صالح ومسؤوليتها الوطنية في دعم قضايا المرأة والشباب.

 شارك من الجامعة وفد طلابي بإشراف الأستاذ الدكتور هبه يوسف سليمان مدير التدريب بالجامعة وعضو لجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومي للمرأة والأستاذ الدكتور أحمد بيومي المشرف على قطاع رعاية الطلاب و إبراهيم النمس مدير إدارة النشاط الاجتماعي اسلام هلال أخصائي رياضي 
 

تعاون رائد بين جامعة بورسعيد والمجلس القومي للمرأة لرفع الوعي بمخاطر العنف الإلكتروني

تناولت الندوة العنف الإلكتروني من أبعاده المختلفة التكنولوجية والنفسية والقانونية وقد قدم الندوة دإيمان علي مدرب الأمن السيبراني وصاحبة مبادرة  ( شى شيلد ) لحماية السيدات من مخاطر الإنترنت، ودإيمان ممتاز  استشاري الصحة النفسية ورئيس لجنة الصحة النفسية بالملتقى المصري للبحث والابتكار للمرأة في القطاع البحري والمستشارة دينا الجندي المحامية بالنقض والمحكمة الدستورية العليا ومقرر مناوب لجنة المشاركة السياسية بالمجلس.

 وقد خلصت الندوة إلى عدة نقاط أهمها 
- التصدي للعنف الإلكتروني ليس مسئولية مؤسسة واحدة بل هو مهمة جماعية تتطلب تعاوناً حقيقياً
العنف الإلكتروني يؤدي لعزلة الضحايا وانسحابهن من الحياة الخاصة و العامة
الدولة المصرية بقيادة واعية وإرادة سياسية واضحة، أولت اهتماماً متزايداً بحماية المرأة من كافة أشكال العنف
 

واستعرضت أ.إيمان علي خلال الندوة أبرز طرق حماية المرأة في العالم الرقمي، حيث ركزت على أهمية رفع وعي الفتيات والسيدات بكيفية حماية بياناتهن وتأمين أنفسهن من مخاطر الابتزاز الإلكتروني. 

و دعت إلى ضرورة نشر الوعي وتعزيز معدلات الأمان باستخدام وسائل الحماية الحديثة مثل الرموز السرية وبصمة الوجه.
 

وأكدت إيمان ممتاز، على خطورة الاستخدام غير الآمن للهاتف المحمول، خاصة بعدما أصبح جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية. وشددت على ضرورة توظيف هذا الاستخدام بالشكل الأمثل لضمان حماية المستخدمين من المخاطر الإلكترونية، وأشارت إلى الآثار النفسية العميقة للعنف والابتزاز الإلكتروني، والتي قد تصل إلى محاولات الانتحار، مطالبة بمتابعة التغيرات السلوكية والنفسية لدى بناتنا وأبنائنا ممن قد يكونون ضحايا لهذه الجرائم.
 

و استعرضت أ. دينا الجندي، أبرز القوانين والتشريعات العربية لمكافحة العنف الإلكتروني، مع التركيز على جهود مصر وتعديل قانون العقوبات لتجريم العنف الرقمي وفرض عقوبات على التحرش الجنسي عبر الإنترنت، مشيرة أن الدولة شددت العقوبات للحد من انتشار جرائم الابتزاز الإلكتروني وحماية الضحايا.
و قد أشاد المجلس القومي للمرأة ولجنة المشاركة السياسية بالمشاركة الايجابية لجامعة بورسعيد ومستوى الحوار الراقي الفعال لطلابها في تأكيد على أهمية التعاون بين المؤسسات لدعم جهود مناهضة العنف ضد المرأة وخاصة العنف الإلكتروني.
 

ومن جانبه أكد الأستاذ الدكتور رئيس جامعة بورسعيد أن مشاركة الجامعة في هذه الندوة تأتي انطلاقًا من دورها المجتمعي ومسؤوليتها الوطنية في دعم قضايا المرأة والشباب.

وأشار رئيس جامعة بورسعيد إلى أن مواجهة العنف الإلكتروني أصبحت ضرورة ملحة في ظل ما يشهده العالم من تطور رقمي متسارع. 

وأضاف أن الجامعة تولي اهتمامًا خاصًا بنشر الوعي بين طلابها حول الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا، من خلال برامج تدريبية وتوعوية مستمرة، بما يضمن حماية أبنائنا وبناتنا من المخاطر الإلكترونية.
 

وأكد رئيس جامعة بورسعيد فى ختام كلمته أن جامعة بورسعيد ستظل دائمًا شريكًا فاعلًا في كافة المبادرات الوطنية الهادفة لحماية المجتمع ودعم جهود الدولة في مكافحة العنف ضد المرأة، معربًا عن تقديره للمجلس القومي للمرأة ولجنة المشاركة السياسية على دعوتهم الكريمة وتنظيمهم المميز، ومتطلعًا إلى مزيد من التعاون البنّاء في المستقبل

بورسعيد المجلس القومي للمرأة جامعة بورسعيد العنف الإلكتروني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرج عامر

فرج عامر يخسر انتخابات نادي سموحة أمام محمد بلال

سعر الذهب

ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 29-11-2025

الكهرباء

لمدة 5 ساعات.. انقطاع الكهرباء في عدة مناطق بـ 3 محافظات

يارا تامر

على جهاز تنفس ... تعرض زوجة مسلم لوعكة صحية

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم السبت 29 نوفمبر 2025

الأهلي

أحداث شغب توقف مباراة الأهلي والجيش الملكي …هل سيعاد اللقاء ؟

الاهلي

بعد اعتداء جماهير الجيش الملكي..الأهلي يطلب زيادة سيارات تأمين حافلة الفريق

الاهلي

الأهلي يدرس التقدم بشكوى رسمية ضد جماهير الجيش الملكي.. ماذا حدث؟

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء

مدبولى يترجل بشارع الخيامية بالقاهرة

الأعلى للجامعات

زيارات المتحف الجديد و التصنيفات الدولية .. أبرز تفاصيل اجتماع المجلس الأعلى للجامعات

رئيس الوزراء

التنمية الحضرية نجح في إزالة منطقة "بطن البقرة" بالكامل وتعويض جميع شاغليها بوحدات سكنية بديلة في مشروع "الأسمرات"

بالصور

الشتاء فرصة ذهبية لخسارة الوزن .. فما الأسباب و7 نصائح لنتائج أسرع؟

لماذا يخسر الجسم الوزن أسرع في الشتاء؟
لماذا يخسر الجسم الوزن أسرع في الشتاء؟
لماذا يخسر الجسم الوزن أسرع في الشتاء؟

مسلسل "ورد وشوكولاتة" يفتح ملف الأذى الزوجي.. أسباب تدفع الزوج لإيذاء زوجته

لماذا يؤذي الزوج زوجته؟
لماذا يؤذي الزوج زوجته؟
لماذا يؤذي الزوج زوجته؟

أغرب سيارة كوبرا.. شاهد سيارة "تروبلميكر" الكهربائية الجديدة

كوبرا
كوبرا
كوبرا

الصين تستعد لإغراق العالم بسيارات كهربائية وهجينة أرخص ثمنًا

السيارات الصينية
السيارات الصينية
السيارات الصينية

فيديو

هبة الزياد

تهديدات واتهامات غريبة.. صديقة هبة الزياد تفجر مفاجأة جديدة

ويجز الغلابه هيثم صاحب ترند انتش واجري

ويجز الغلابة بقى أغلب من الغلب .. شوف حصل إيه لصاحب انتش واجري؟

تصريحات دوللي شاهين

حلم حياتها تبقى شخصية كليوباترا.. دوللي شاهين تفتح قلبها بتصريحات خاصة

السبب الحقيقي وراء وفاة هبة الزياد

رجيم قاسٍ.. تفاصيل جديدة تكشفها والدة هبة الزياد عن لحظات الرحيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد