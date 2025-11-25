متابعة بورسعيد: عدم صحة شكوى قيام أحد الموظفين بالتدخل في عملية الاقتراع

أكد هشام عبد المجيد، رئيس لجنة متابعة محافظة بور سعيد، أن جميع اللجان الفرعية فتحت فى الموعد واستمرت أعمالها فى منتهي النظام، مشيرا إلى أنه لم يحدث أى شكاوى سوي بلاغ بقيام أحد الموظفين بلجنة 22 بالتدخل في عملية الإقتراع، وبفصحها تبين عدم صحتها.

وأضاف خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للإنتخابات، أنه فى ذات اللجنة ورد بشأنها شكاوي من أن هناك أعداد كبيرة من الناخبين تريد الإدلاء بأصواتها، ولذلك تم الدفع بأحد الزملاء الإحتياط، وتم تمكين كل الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى الدخول بالمجمع الإنتخابي.

أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ، أنه تم رصد مخالفات انتخابية من حزب حماة الوطن في عدد من اللجان، مشيرا إلى أنه تم طرد مندوب المرشح من اللجان.