فن وثقافة

المخرج أحمد ثروت يرزق بمولوده "عبدالله"

احمد ثروت وزوجته
احمد ثروت وزوجته
تقى الجيزاوي

رزق المخرج احمد ثروت نجل الفنان محمد ثروت بمولود جديد اسماه عبدالله.

وكتبت احمد ثروت عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك ، "الحمد لله ألفَ مرّة، رُزقتُ اليوم بابني عبدالله أحمد محمد ثروت.
أسأل الله أن يبارك فيه، ويحفظه، ويجعله من الصالحين وأرجو منكم الدعاء بأن يحفظه الله ويكتب له الخير حيثما كان".

وتزوج احمد ثروت فى نوفمبر ٢٠٢٣ ، بعد تعافيه من أزمته الصحية التى المت به فى الفترة الأخيرة ودخل على أثرها المستشفى .
لمى الشواربى هى لاعبة كرة اليد النسائية بالنادى الأهلى وهى كابتن منتخب مصر لليد نساء.

طالبت لمى الشواربى بضرورة وجود وجود منتخب أول للسيدات وتشكيل منتخب لكرة اليد.

واحمد ثروت هو نجل المطرب الكبير محمد ثروت، والذي عاش فترة عصيبة مع مرض نادر هاجمه فى عام ٢٠٢٣ ، استغرقت رحلة طويلة من العلاج .

وكان روي المخرج محمد ثروت، إنه كان في عمله وفوجئ بإصابته بكحة مصحوبة بدم، شعر وقتها بعدم توزان ثم وجد نفسه غير قادر على المشي على الأرض وكل هذا حدث في ٣٠ دقيقة فقط، حيث كان يقود السيارة وفوجئ أن عينه اغلقت، شعر بتنميل في قدميه.

تم تشخيص المرض بشكل غير صحيح

في البداية كان سيذهب إلى المنزل للراحة ولكن خطيبته اصرت عليه بالذهاب إلى المستشفي لتلقي العلاج، ولكنه لم يفعن طبيعه حالته لأنه مرض نادر، كما إن تشخيصه لم يكن صحيحا.

احمد ثروت الفنان محمد ثروت لمى الشواربى

