بدون مجهود وبمكونين .. طريقة عمل الدوناتس في المنزل

تعتبر طريقة عمل الدوناتس من الحلويات السريعة والشهية، والتي لا تحتاج إلى مكونات معقدة أو تكلفة عالية.

وقدمت الشيف نادية السيد وصفة بسيطة للغاية لتحضير دوناتس هشة وطرية بمكونين فقط، لتكون حلًّا مثاليًا في أقل وقت وبأقل مجهود.

طريقة عمل الدوناتس بمكونين

المكونات:

2 كوب دقيق ذاتي الرفع (أو دقيق عادي + ملعقة كبيرة بيكنج بودر)

علبة زبادي (170 جم)

خطوات التحضير:

ـ لإعداد العجينة: مزج الدقيق مع الزبادي جيدًا حتى تتكون عجينة ناعمة ومتماسكة وغير لاصقة. وفي حال كانت العجينة طرية يمكن إضافة القليل من الدقيق، أما إذا كانت ناشفة فيتم إضافة ملعقة صغيرة من الزبادي حتى تصل للقوام المثالي.

ـ تشكيل الدوناتس: تفرد العجينة على سطح مرشوش بالدقيق حتى تُصبح بسمك نصف سنتيمتر، ثم تقطع باستخدام قطاعة الدوناتس أو كوب صغير مع فتحة في المنتصف.

ـ القلي: في زيت غزير متوسط السخونة، تُقلى الدوناتس حتى تأخذ لونًا ذهبيًا من الجانبين، ثم تُرفع على مناديل مطبخ لتصفية الزيت الزائد.

طرق التزيين المقترحة

رش السكر البودرة

خليط السكر بالقرفة

تغميس الدوناتس في الشيكولاتة السائحة ورش الفرمسيل أو الفليك

نصيحة الشيف نادية السيد لنجاح الوصفة

تؤكد الشيف أن سر الطراوة والهشاشة هو الالتزام بنسبة الدقيق للزبادي، بالإضافة إلى استخدام زيت بدرجة حرارة متوسطة لضمان نضج الدوناتس من الداخل دون أن تحترق من الخارج.