إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
فن وثقافة

محمد رشاد يطرح أغنيته "أنا موعود"

محمد رشاد
محمد رشاد
تقى الجيزاوي

يواصل الفنان محمد رشاد، حالة النشاط الفنى، وقام بإطلاق ثانى أغنياته بعنوان "أنا موعود" - Lyrics Video - من ألبومه الجديد الذى سيحمل إسم "عشم وأخوية" والأغنية الأن على اليوتيوب، وجميع المتاجر الإلكترونية ومحطات الراديو، أغنية " أنا موعود" من كلمات ملاك عادل، ألحان مصطفي العسال، توزيع موسيقي أحمد عادل، هندسة صوتية م/هاني محروس ومن إنتاج إن جى ميوزيك برودكشن - هاني محروس، ومن توزيع شركة ديجيتال ساوند.


الجدير بالذكر أن رشاد قام بطرح أغنيته الأولى "قهوة مظبوطة" فى أغسطس الماضى، من كلمات ملاك عادل، ألحان مصطفي الشعيبي، توزيع موسيقي إسلام، وذلك بعد بتجديد تعاقده مع المنتج هانى محروس، ويستعدان لطرح ألبوم "عشم واخويه" الذى سيتم طرح أغنياته خلال الفترة المقبلة، ومن المعروف أن رشاد وهانى تعاونا من قبل فى أغنية "اللى كانوا" التى صدرت فى 2016 .. تقول كلمات أغنية "موعود":..

أنا موعود بالناس الناقصة
والناس اللي ما يتعاشَرُوش
والدنيا أما بتبعت فرحة
بتبعت من الصنف المَغشوش
أنا انا موعود بالناس الناقصة
والناس اللي ما يتعاشَرُوش
والدنيا أما بتبعت فرحة
بتبعت من الصنف المَغشوش
وعلى الله المح حد يقولي
بحبك أو يوعدني بحاجة
ده أنا كلّ ما حد بيوعدني
بيطلع في الآخر فَنكوش

مشْتها عَشم وأخويا
وماخدتش غير على عينيّا
وقعت في دنيا بتِحوّر
وناس ما شافِتش تربية
عشان كانوا منّي بيغلّوا
سابوني وعنّي أهو اتخلّوا
ما هو اللي بيدي حد أمان
بيِلبِس في الشجر كلّه

محمد رشاد عشم وأخوية مصطفي العسال

