الانفصال عن سوريا | أحمد موسى ينفعل على الهواء .. شاهد

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل جديدة بشأن مسيرة في السويداء للمطالبة بالانفصال عن سوريا والحماية الاسرائيلية.

وقال الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، إن :"دي كارثة ومصبية وازاي تبقي خايف من النظام اللي بيحكمك وتروح للعدو، الدروز في السويداء السورية يرفعون صورة مجرم الحرب نتنياهو".

واضاف الإعلامي أحمد موسى، أن الاوضاع الداخلية في سوريا في غاية الصعوبة، والميليشيات الارهابية تهاجم الأبرياء في عدة محافظات سورية، والسويداء شهدت مسيرة كبيرة وحاشدة تطالب بالانفصال.