الأهلي يعرض مليون ونصف دولار على «ديانج» .. وتجديد العقد قريبًا
الأرجنتين تفتح سفارتها بالقدس.. و«ميلي» يعلن زيارته لإسرائيل في 2026
هل بر الوالدين وصلة الأرحام تزيد في الرزق والعمر؟.. علي جمعة يجيب
«الكاف» يهنئ حكيمي بعد تتويجه.. والنجم المغربي يطمئن جماهيره قبل البطولة
أحمد مكي يشارك في مسلسل «كارثة طبيعية» مع محمد سلام في الحلقة الأخيرة
متى تصبح البطاطس سامّة ولا تصلح للأكل؟.. علامات خطيرة تظهر عند التخزين الخاطئ
تبدأ من 27 جنيهًا .. أسعار الزيوت في منافذ وزارة التموين
رئيس المتحف الكبير متحدث رئيسي ضمن فعالية ثقافية بمنظمة اليونسكو
ترامب: لا تزال هناك بعض الخلافات وأتطلع إلى لقاء زيلينسكي وبوتين
غرامات مالية وإيقافات.. اتحاد السلة يعلن عقوبات مباراة الاتحاد والأهلي بعد أزمة نهائي دوري المرتبط
بحضور نجوم الفن.. انطلاق الدورة الثانية لمهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون|صور المعاصرة
أزمة نهائي دوري المرتبط .. الاتحاد السكندري يكشف التفاصيل الكاملة
رياضة

بعد استمرار حبسه.. أول تعليق من زوجة رمضان صبحي

ميرنا محمود

شاركت حبيبة إكرامي زوجة رمضان صبحي  جهمورها أيه قرانيه  بعد تأكيد أستمرار حبسة للنطق بالحكم يوم 30 ديسمبر القادم .

و كتبت حبيبة إكرامي عبر إنستجرام: وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا اللَّهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أَوْلَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةً وَأَوْلَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ.

ويواجه رمضان صبحي نجم النادي الأهلي السابق وبيراميدز الحالي مصيرا غامضا في واقعة تزوير في أوراق رسمية خاصة بالمعهد الذي يدرس به، وذلك بعدما حجزت محكمة جنايات الجيزة القضية للنطق بالحكم يوم 30 ديسمبر القادم مع استمرار حبس اللاعب.

وخضع رمضان صبحي للتحقيقات بمعرفة النيابة العامة في واقعة تزوير بأوراق رسمية، ليجد نفسه بعيدًا عن الملاعب التي صال وجال فيها، وبالتحديد بقميص الأهلي وبيراميدز، وعن رحلته الاحترافية في نادي هيدرسفيلد الإنجليزي، حيث يقبع الآن خلف القضبان في انتظار الحكم النهائي.

