بعد استمرار حبسه.. أول تعليق من زوجة رمضان صبحي

شاركت حبيبة إكرامي زوجة رمضان صبحي جهمورها أيه قرانيه بعد تأكيد أستمرار حبسة للنطق بالحكم يوم 30 ديسمبر القادم .

و كتبت حبيبة إكرامي عبر إنستجرام: وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا اللَّهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أَوْلَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةً وَأَوْلَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ.

ويواجه رمضان صبحي نجم النادي الأهلي السابق وبيراميدز الحالي مصيرا غامضا في واقعة تزوير في أوراق رسمية خاصة بالمعهد الذي يدرس به، وذلك بعدما حجزت محكمة جنايات الجيزة القضية للنطق بالحكم يوم 30 ديسمبر القادم مع استمرار حبس اللاعب.

وخضع رمضان صبحي للتحقيقات بمعرفة النيابة العامة في واقعة تزوير بأوراق رسمية، ليجد نفسه بعيدًا عن الملاعب التي صال وجال فيها، وبالتحديد بقميص الأهلي وبيراميدز، وعن رحلته الاحترافية في نادي هيدرسفيلد الإنجليزي، حيث يقبع الآن خلف القضبان في انتظار الحكم النهائي.