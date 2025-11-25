35 يوما في السجن.. قصة رمضان صبحي من الملاعب إلى الزنزانة

يواجه رمضان صبحي نجم النادي الأهلي السابق وبيراميدز الحالي مصيرا غامضا في واقعة تزوير في أوراق رسمية خاصة بالمعهد الذي يدرس به، وذلك بعدما حجزت محكمة جنايات الجيزة القضية للنطق بالحكم يوم 30 ديسمبر القادم مع استمرار حبس اللاعب.

وخضع رمضان صبحي للتحقيقات بمعرفة النيابة العامة في واقعة تزوير بأوراق رسمية، ليجد نفسه بعيدًا عن الملاعب التي صال وجال فيها، وبالتحديد بقميص الأهلي وبيراميدز، وعن رحلته الاحترافية في نادي هيدرسفيلد الإنجليزي، حيث يقبع الآن خلف القضبان في انتظار الحكم النهائي.





بداية التحقيقات التي قلبت مسار اللاعب

بعد صدور قرار الاستمرار في حبس رمضان صبحي، بدأ المحللون واللاعبون السابقون في توجيه رسائل دعم للنجم الذي وجد نفسه متورطًا في قضية ثقيلة.

وقد تكررت بيانات التأكيد على استمرار الحبس وتأجيل جلسات المحاكمة حتى 30 ديسمبر، وسط تفاصيل متلاحقة حول القضية.

وتوالت التقارير التي استعرضت مرافعات الدفاع في قضية التزوير، وكذلك تصريحات رمضان صبحي الذي نفى جميع التهم المنسوبة إليه خلال الجلسات السابقة.



كما تم استعراض وقائع جلسات فض الأحراز، ودفاع المتهم الذي أدّى الامتحانات بدلاً من اللاعب، إضافة لحضور شريف إكرامي لدعم رمضان صبحي داخل قاعة المحكمة.

بداية الأزمة من أبو النمرس

قررت النيابة العامة في أبو النمرس حبس شاب وفرد أمن متورطين في انتحال شخصية اللاعب وأداء الامتحانات بدلاً منه.

كما أمرت النيابة بضبط صاحب كافيه لتورطه في تزوير أوراق رسمية تتعلق باللاعب.

وعُرض المتهم الأول على قسم التزوير والتزييف بمصلحة الطب الشرعي، كما استدعت النيابة موظفين من المعهد لسماع أقوالهم، إلى جانب تحريات مباحث الأموال العامة للكشف عن ملابسات القضية.



واعترف الشاب المنتحل بتنفيذ واقعة التزوير في الأوراق الرسمية الخاصة بامتحانات رمضان صبحي مقابل تقاضيه مبلغًا ماليًا، بينما تواصل الأجهزة الأمنية سماع الشهود وتفريغ كاميرات المراقبة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.

رسائل الدعم وتعقّد المشهد القانوني

توالت ردود الفعل بعد استمرار حبس اللاعب، وتكرر الحديث عن القضية في وسائل الإعلام الرياضية.

وأكد نقاد رياضيون دعمهم للاعب وطالبوا بالتريث حتى ظهور الحقيقة كاملة.

وتواصلت التقارير التي تناولت تفاصيل الجلسات، وملخص مرافعات الدفاع، وإنكار اللاعب معرفته بوقائع التزوير.

كما ظهرت تقارير عن حضور شريف إكرامي إلى جلسات المحاكمة في شبرا الخيمة لمساندة زميله ونسيبه، إضافة لوصول شقيق رمضان صبحي إلى المحكمة لمتابعة تطورات القضية.

كل السيناريوهات القانونية مطروحة

قال المحامي محمد رشوان، محامي اللاعب السابق إبراهيم سعيد، إن كافة السيناريوهات في قضية رمضان صبحي ما زالت مطروحة أمام المحكمة.

وأكد رشوان عبر صفحته على فيسبوك أن المحكمة قد تؤجل مرة أخرى مع استمرار حبس اللاعب، أو قد يحصل رمضان صبحي على إخلاء سبيل بضمان مالي.



وأضاف أن القضية لا تخص اللاعب وحده بل تضم أربعة متهمين آخرين، وأن الأمر في يد المحكمة التي ستطبّق القانون على الجميع دون اعتبار لأي انتماءات كروية أو جماهيرية.

واختتم رشوان حديثه بالدعاء للاعب قائلاً إن الحقيقة باتت في يد القضاء، وإن القادم يبدو صعبًا ودقيقًا على اللاعب الذي لا يزال صغيرًا في السن وقد تتأثر مسيرته بشدة.

جلسة الحسم وتأجيل الحكم إلى 30 ديسمبر

قررت محكمة جنايات الجيزة الدائرة الثلاثون والمنعقدة بمحكمة شبرا الخيمة حجز القضية للنطق بالحكم في 30 ديسمبر، مع استمرار حبس رمضان صبحي وباقي المتهمين.

ووصل اللاعب صباح يوم الجلسة في سيارة الترحيلات إلى المحكمة لحضور جلسة محاكمته، بينما حضر شريف إكرامي لدعمه، وظهرت عليه علامات الحزن والصدمة بعد قرار استمرار الحبس لمدة تقارب 35 يوماً حتى موعد النطق بالحكم.

وشهدت محكمة جنايات شبرا الخيمة تشديدات أمنية مكثفة قبل بدء الجلسة، التي كانت ثالث جلسات محاكمة اللاعب و3 متهمين آخرين بتهمة تزوير محررات رسمية.

دفاع رمضان صبحي في الجلسة الثالثة

أكد محامي اللاعب رمضان صبحي، أشرف عبد العزيز، أن موكله لم يكن على علم بحصول أي تزوير في الأوراق، بينما دفع المحامي مصطفى رمضان بعدم رسمية الأوراق الخاصة بالامتحانات لغياب خاتم شعار الجمهورية، وأن المستندات مختومة فقط بخاتم المعهد، ولم تعتمد من وزارة التعليم العالي.

وأصر الدفاع على أن الواقعة تمت دون علم اللاعب، وأن المسؤول عنها هو المتهم الرابع في القضية.

كما قدم دفاع اللاعب شهادات طبية تؤكد إصابة رمضان صبحي، بالإضافة إلى دفوع قانونية تتعلق بانتفاء القصد الجنائي وغياب أركان الجريمة.

دفوع المتهمين الآخرين وفض الأحراز

قدّم دفاع المتهم الثاني دفوعه المتعلقة بانتفاء الصلة بين موكله وباقي المتهمين، مشيراً إلى أنه فرد أمن لا علاقة له باللجان، وأنه لم يثبت أي اتصال بينه وبين المتهمين، بل إنه هو من ألقى القبض على الطالب المنتحل لصفة اللاعب.



وخلال الجلسة، قامت المحكمة بفض الأحراز المتعلقة بالقضية والاستماع إلى المرافعات.

لحظات الترحيل واستكمال الإجراءات

وصل اللاعب رمضان صبحي مع باقي المتهمين في سيارة ترحيلات إلى محكمة شبرا الخيمة لاستكمال جلسات المحاكمة.

وتواصل المحكمة إجراءاتها القانونية في القضية التي تشغل الرأي العام الرياضي في مصر وسط متابعة مكثفة من الجماهير والإعلام، حيث لا يزال الغموض يسيطر على مصير اللاعب حتى موعد النطق بالحكم في 30 ديسمبر المقبل.