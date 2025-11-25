ربنا يهون عليه.. خالد الغندور يوجه رسالة دعم لـ رمضان صبحي

وجه الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق رسالة دعم ل رمضان صبحي نجم بيراميدز .

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك ”:" رمضان صبحي سيظل محبوسًا لأكثر من شهر بعد قرار المحكمة بتأجيل القضية لجلسة 30 ديسمبر! ربنا يهوّن عليه".

فجر المحامي محمد رشوان مفاجآة من العيار الثقيل حول موعد إنتهاء أزمة قضية رمضان صبحي والتزوير في أوراق رسمية.

قال محمد رشوان عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: للأسف لو قولت أنا متوقع إيه في الحكم ناس كتير هتزعل.

تابع: ربنا يفك كرب رمضان صبحي وأي شاب في سنه وفرد الأمن الغلبان القضية دي مش هنتنهي غير أمام محكمة الإستئناف.ويواجه رمضان صبحي نجم النادي الأهلي السابق وبيراميدز الحالي مصيرا غامضا فى واقعة تزوير في أوراق رسمية خاصة بـ المعهد الذي يدرس به إثر حجز محكمة جنايات الجيزة القضية للنطق بالحكم يوم 30 ديسمبر القادم مع استمرار حبس اللاعب.