نجم الزمالك يتواجد في قائمة منتخب مصر لأمم أفريقيا.. شوبير يكشف

كشف الإعلامى أحمد شوبير، عن مفاجأة بشأن تواجد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك فى القائمة الموسعة والمشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال شوبير فى تصريحات إذاعية:«عايز أقولكم معلومة مهمة جدا، ناصر ماهر إمبارح مقولتش اسمه فى القائمة المرشحة واللى اتبعتت لتمثيل منتخب مصرفى كأس الأمم الأفريقية».

وتابع:«ناصر ماهر موجود فى القائمة خلاص وأنا بأكدلك، وكمان فى لعيب شاب شارك قبل كدا برضه اسمه موجود بس يعنى لحد دلوقتى هو مصاب وعنده شد لكنه بيلعب على فترات وكان مع منتخب الشباب فى كأس العالم ولعيب كويس جدا».

وأضاف:«لكن أنا بقولكم هما موجودين وعلى الأخص ناصر ماهر اسمه موجود فى القائمة الموسعة للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية».