انطلاق المرحلة الثانية من الانتخابات التشريعية في ميانمار

انطلقت في ميانمار، المرحلة الثانية من الانتخابات التشريعية التي دعا إليها المجلس العسكري الذي يقود هذا البلد الواقع في جنوب شرق آسيا منذ استقلاله عام 1948، باستثناء فترة بين عامي 2011 و2021.



جاء ذلك بحسب ما نقله "راديو فرنسا الدولي"، اليوم /الأحد/، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من الانتخابات كان قد تم إجراؤها في 28 ديسمبر الماضي، ومن المقرر أن تجرى المرحلة الثالثة والأخيرة يوم 25 يناير الجاري.



ويشارك 57 حزبا في الانتخابات بالولايات الداخلية، بينما تتنافس 6 أحزاب على مستوى البلاد، وتحظى بفرصة للفوز بمقاعد كافية لنيل سلطة سياسية.



وكان المجلس العسكري الحاكم قد أعلن في يوليو الماضي إلغاء حالة الطوارئ وتشكيل لجنة مكونة من 11 عضوا، على رأسهم قائد الجيش مين أونج هلاينج، لإجراء انتخابات في البلاد.

