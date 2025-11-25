أحمد شوبير يكشف عن موعد عودة خماسي الأهلي المصاب

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن موعد عودة الخماسي حسين الشحات، ومصطفى العش، ومحمد الشناوي، ومحمد شكري، وأحمد عبد القادر، لاعبي النادي الأهلي، للمشاركة مع الفريق، خلال الفترة المقبلة، بعد تعرضهم لعدة إصابات مختلفة.



وقال شوبير عبر تصريحاته الاذاعية ؛" حسين الشحات ومحمد شكري، سوف يشاركان في تدريبات النادي الأهلي، بعد مباراة الجيش الملكي المغربي، والمقرر لها الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية، من المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا".

وأشار شوبير إلى أن مصطفى العش حصل على راحة لمدة 5 أيام، بعد تعرضه لارتجاج خفيف في المخ خلال مران أمس.

وتابع أن أحمد عبد القادر، بحاجة إلى ثلاثة أسابيع، من أجل التعافي من الإصابة في العضلة الخلفية.

وأكد أن المغربي أشرف داري، جاهز بنسبة 100%، للمشاركة مع النادي الأهلي، عقب تعافيه من الإصابة، التي لحقت به في الفترة الماضية.

وأتم شوبير حديثه بأن محمد الشناوي، سيغيب عن النادي الأهلي، لمدة أسبوعين، بسبب الإصابة في العضلة الضامة.