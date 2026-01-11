قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تشديدات أمنية في محاكمة المتهمين بقضية الدارك ويب بشبرا الخيمة ..صور
هل كان الإسراء والمعراج بالروح والجسد معا؟ اعرف تفاصيل المعجزة الإلهية كاملة
قرار مفاجئ من ترامب يهز ملف نفط فنزويلا.. تفاصيل
مدبولي يصل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ويشهد توقيع اتفاقيات طاقة بـ1.8 مليار دولار
دعاء ليلة الإسراء والمعراج مستجاب.. رددها من الآن واغتنم الفرصة
ريهام سعيد تُشيد بدعم الرئيس السيسي للمدرب الوطني ومنتخب مصر.. ماذا قالت؟
استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات الأحد 11 يناير 2026
منخفض جوي يضرب مصر وانخفاض درجات الحرارة وأمطار | حالة الطقس اليوم
وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لوحدة السودان والتنسيق المشترك حول أمن النيل وملفات القرن الأفريقي
استمارة الثانوية العامة 2026.. تنبيهات عاجلة من المدارس للطلاب
رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقيات في مجال الطاقة بـ 1.8 مليار دولار
وعكة صحية مُفاجئة.. نادية مصطفى تكشف قصة مرض هاني شاكر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ماذا يفعل الكاكاو بجسمك؟

ماذا يفعل الكاكو بجسمك؟
ماذا يفعل الكاكو بجسمك؟
رنا عصمت

يساعد الكاكاو في الوقاية من أمراض القلب لأنه قد يخفض نسبة الكوليسترول الضار ، ويرفع نسبة الكولسترول الجيد، ويوقف تخثر الدم في الشرايين تساعد هذه المركبات أيضًا على زيادة تدفق الدم وخفض ضغط الدم.

كيف يصنع الكاكاو ماكينات تعبئة وتغليف وخطوط إنتاج متكاملة للمصانع

 

فوائد الكاكاو الخام غير المحلى:

الكاكاو الخام من الكنوز الطبيعية الغنية بالعناصر الغذائية والمركبات المفيدة للجسم، وخصوصًا عند تناوله بدون سكر مضاف. إليك أبرز فوائده:

1-غني بمضادات الأكسدة..

يحتوي على مركبات "الفلافونويد" التي تحارب الجذور الحرة، وتقلل من الالتهابات وتحمي الخلايا.

2-يعزز صحة القلب..

يساعد الكاكاو في تحسين تدفق الدم، وخفض ضغط الدم، وتقليل الكوليسترول الضار، مما يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب.

3-تحسين الحالة المزاجية..

يحفز إفراز السيروتونين والدوبامين، وهما هرمونا السعادة، ما يساهم في تقليل القلق والاكتئاب.

4-مفيد للبشرة..

بفضل مضادات الأكسدة، يدعم الكاكاو صحة الجلد ويقلل من ظهور علامات الشيخوخة، كما يساعد على ترطيب البشرة من الداخل.

5-دعم الدماغ والذاكرة..

يساعد في تحسين التركيز والوظائف الذهنية بسبب تأثيره الإيجابي على الدورة الدموية في المخ.

6-مناسب للرجيم..

عند تناوله باعتدال، ومن غير تحلية، يساعد على الإحساس بالشبع وتقليل الرغبة في تناول الحلويات.

7-مصدر للماغنيسيوم والحديد..

يدعم صحة العضلات، والعظام، والطاقة، ويقي من فقر الدم.

طريقة الاستخدام:

يمكن إضافته للمشروبات، الزبادي، أو الشوفان، مع عسل أو سكر دايت حسب الرغبة.

فوائد الكاكو للنساء..

Sohati - هل الكاكاو يحتوي على كافيين

-يخفف من تقلصات الدورة الشهرية


عندما يتعلق الأمر بتسكين آلام تقلصات الدورة الشهرية بشكل طبيعي ، فإن تناول بعض الشوكولاتة الداكنة هو الحل الأمثل. تحتوي الشوكولاتة على الكاكاو الذي يحتوي على المغنيسيوم .

يحتاج جسمك إلى المغنيسيوم من أجل البقاء بصحة جيدة إذا كنت تعانين من ألم في مناطق مثل الوركين والفخذين والبطن ، فإن المغنيسيوم الموجود في الشوكولاتة هو حل سريع لتهدئة عضلات الرحم.

فوائد الكاكاو للشعر :


- يرطّب الكاكاو الشعر ويمنحه اشراقة لافتة، كما أنه يساعد على تكثيف الشعر ومنع تساقطه، ويعمل على نمّو الشعر بسرعة.- يعمل الكاكاو على تغذية الشعر بحيث يخلصك ايضًا من مشاكل الجفاف والتقصّف. كما يعمل على تنشيط بصيلات الشعر.


- يغذّي الكاكاو بصيلات الشعر من الجذور حتى الأطراف.يعد حلا مثاليًا للشعر المجعد، إذ أنه يعمل على إضفاء نعومة ورطوبة واضحة عليه.

- مع الاستخدام المتكرر للكاكاو يعمل على صبغ الشعر وأعطاه لون بني.

فوائد الكاكو للبشرة..

 

يمكن استخدام مسحوق الكاكاو الخام للحفاظ على صحة الجلد بسبب مركبات الفلافانول التى تقلل من الآثار الضارة للأشعة فوق البنفسجية على الجلد مع تعزيز المرونة والترطيب.

تساعد هذه الخصائص على تنعيم بشرتك وتنظيفها وإزالة السموم منها. يمكن أن يزيد مسحوق الكاكاو الخام أيضًا من مرونة بشرتك ، مما يساعد في التخلص من الخطوط الدقيقة والتجاعيد ويقلل من ظهور الندبات.

المصدر..موقع برايت سايد

فوائد الكاكاو الخام غير المحلى فوائد الكاكو للنساء الكاكاو الخام فوائد الكاكو للشعر فوائد الكاكو للبشرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقطة من الحريق

صرخات ورعـ.ـب.. «إطفاء الجيزة» تنقذ إمبابة من كارثة بإخماد حريق هائل التهم عقارًا | شاهد

حسام حسن

اتحاد الكرة: حسام حسن سيقود منتخب مصر بكأس العالم 2026.. والشكر لمدرب ليفربول لهذا السبب

أسعار الدواجن

بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة .. تراجع أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

شيرين عبد الوهاب

الست محتاجة مساعدة .. عمرو أديب: أرجوكم حد يلحق شيرين عبد الوهاب

منتخب مصر الوطني

باليوم والساعة.. موعد مباراة مصر والسنغال فى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

أبو ريدة

أبو ريدة يتعرض لوعكة صحية غادر بسببها مباراة مصر وكوت ديفوار

شيرين عبد الوهاب

«هنخرج إمتى يا فنانة».. نقيب المهن التمثيلية يُطمئن جمهورها: «شيرين» في بيتها وبحالة جيدة

موعد زيادة المعاشات 2026

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2026 .. شوف هتقبض كام

ترشيحاتنا

بروتون بريف موديل 2019

اركب بروتون بريف أوتوماتيك بـ 400 ألف جنيه

CES 2026

أخف لاب توب.. أبرز الإطلاقات «الأولى من نوعها» في معرض CES 2026| تفاصيل

هاتف Realme Neo 8

هاتف غامض يقترب من القمة.. ماذا تخفي ريلمي في Neo 8؟

بالصور

ماذا يفعل الكاكاو بجسمك؟

ماذا يفعل الكاكو بجسمك؟
ماذا يفعل الكاكو بجسمك؟
ماذا يفعل الكاكو بجسمك؟

‏وفاة أكبر معمّر في السعودية عن عمر يناهز 142 عامًا

‏وفاة أكبر معمّر في السعودية عن عمر يناهز 142 عامًا
‏وفاة أكبر معمّر في السعودية عن عمر يناهز 142 عامًا
‏وفاة أكبر معمّر في السعودية عن عمر يناهز 142 عامًا

الأدرينالين العالي مش هزار .. تحذير مهم من جمال شعبان

الادرينالين
الادرينالين
الادرينالين

باكيت بسكوت وكاكاو.. حضري حلو الشامواه في دقائق

بـ باكت بسكوت و كاكاو..حضرى حلو الشامواه فى دقائق
بـ باكت بسكوت و كاكاو..حضرى حلو الشامواه فى دقائق
بـ باكت بسكوت و كاكاو..حضرى حلو الشامواه فى دقائق

فيديو

مرض هاني شاكر

وعكة صحية مُفاجئة.. نادية مصطفى تكشف قصة مرض هاني شاكر

ياسمين جيلاني

عرفت الخبر من السوشيال ميديا.. ياسمين جيلاني تكشف تفاصيل صادمة عن طلاقها | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

المزيد