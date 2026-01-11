ماذا يفعل الكاكاو بجسمك؟

يساعد الكاكاو في الوقاية من أمراض القلب لأنه قد يخفض نسبة الكوليسترول الضار ، ويرفع نسبة الكولسترول الجيد، ويوقف تخثر الدم في الشرايين تساعد هذه المركبات أيضًا على زيادة تدفق الدم وخفض ضغط الدم.

فوائد الكاكاو الخام غير المحلى:

الكاكاو الخام من الكنوز الطبيعية الغنية بالعناصر الغذائية والمركبات المفيدة للجسم، وخصوصًا عند تناوله بدون سكر مضاف. إليك أبرز فوائده:

1-غني بمضادات الأكسدة..

يحتوي على مركبات "الفلافونويد" التي تحارب الجذور الحرة، وتقلل من الالتهابات وتحمي الخلايا.

2-يعزز صحة القلب..

يساعد الكاكاو في تحسين تدفق الدم، وخفض ضغط الدم، وتقليل الكوليسترول الضار، مما يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب.

3-تحسين الحالة المزاجية..

يحفز إفراز السيروتونين والدوبامين، وهما هرمونا السعادة، ما يساهم في تقليل القلق والاكتئاب.

4-مفيد للبشرة..

بفضل مضادات الأكسدة، يدعم الكاكاو صحة الجلد ويقلل من ظهور علامات الشيخوخة، كما يساعد على ترطيب البشرة من الداخل.

5-دعم الدماغ والذاكرة..

يساعد في تحسين التركيز والوظائف الذهنية بسبب تأثيره الإيجابي على الدورة الدموية في المخ.

6-مناسب للرجيم..

عند تناوله باعتدال، ومن غير تحلية، يساعد على الإحساس بالشبع وتقليل الرغبة في تناول الحلويات.

7-مصدر للماغنيسيوم والحديد..

يدعم صحة العضلات، والعظام، والطاقة، ويقي من فقر الدم.

طريقة الاستخدام:

يمكن إضافته للمشروبات، الزبادي، أو الشوفان، مع عسل أو سكر دايت حسب الرغبة.

فوائد الكاكو للنساء..

-يخفف من تقلصات الدورة الشهرية



عندما يتعلق الأمر بتسكين آلام تقلصات الدورة الشهرية بشكل طبيعي ، فإن تناول بعض الشوكولاتة الداكنة هو الحل الأمثل. تحتوي الشوكولاتة على الكاكاو الذي يحتوي على المغنيسيوم .

يحتاج جسمك إلى المغنيسيوم من أجل البقاء بصحة جيدة إذا كنت تعانين من ألم في مناطق مثل الوركين والفخذين والبطن ، فإن المغنيسيوم الموجود في الشوكولاتة هو حل سريع لتهدئة عضلات الرحم.

فوائد الكاكاو للشعر :



- يرطّب الكاكاو الشعر ويمنحه اشراقة لافتة، كما أنه يساعد على تكثيف الشعر ومنع تساقطه، ويعمل على نمّو الشعر بسرعة.- يعمل الكاكاو على تغذية الشعر بحيث يخلصك ايضًا من مشاكل الجفاف والتقصّف. كما يعمل على تنشيط بصيلات الشعر.



- يغذّي الكاكاو بصيلات الشعر من الجذور حتى الأطراف.يعد حلا مثاليًا للشعر المجعد، إذ أنه يعمل على إضفاء نعومة ورطوبة واضحة عليه.

- مع الاستخدام المتكرر للكاكاو يعمل على صبغ الشعر وأعطاه لون بني.

فوائد الكاكو للبشرة..

يمكن استخدام مسحوق الكاكاو الخام للحفاظ على صحة الجلد بسبب مركبات الفلافانول التى تقلل من الآثار الضارة للأشعة فوق البنفسجية على الجلد مع تعزيز المرونة والترطيب.

تساعد هذه الخصائص على تنعيم بشرتك وتنظيفها وإزالة السموم منها. يمكن أن يزيد مسحوق الكاكاو الخام أيضًا من مرونة بشرتك ، مما يساعد في التخلص من الخطوط الدقيقة والتجاعيد ويقلل من ظهور الندبات.

المصدر..موقع برايت سايد