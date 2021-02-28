تعرف على فوائد الكاكاو مع القرفة

مشروب الكاكاو بالقرفه

واضاف خبير التغذية؛ أنه مفيد في التحكّم بمستوى الإنسولين في الدّم، كما أنّة يساعد في خفض الوزن من خلال إنتاج تفاعل كيميائيّ في الجسم يساعد الجسم والأمعاء على هضم الطعام ، وزيادة عمل التمثيل الغذائيّ ودة بدوره بيؤدي إلى حرق سعرات حراريّة أكثر، وبالتالي خفض الوزن.





الكاكاو الخام مع القرفة......

يُحضر بإضافةملعقة صغيرة من القرفةمع ملعقة من الكاكاو الخام ويحلى بسكر ستيفيا ويمكن تناولة بعد الافطار والغذاء بساعه .





قال الدكتور خالد يوسف خبير التغذية عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك ؛ انمن المشروبات التى لها قدرة كبيرة علي رفع معدل الحرق مع برامج الريجيم المتوازنة ، لإحتوائه على الكافيين والثيوبرومين المسئولين عن تحسين المزاج ومنح الشعور بالسعادة وبالتأكيد إعطاء الجسم طاقة لحرق الدهون بفعالية واللي بيؤدي إلى خسارة الوزن ، وغني بمضادات أكسدة بتحسن مناعة الجسم وتقي من الشيخوخة ، وغني بمادة البوليفينول واللي ليها تأثير على صحة خلايا الجسم .