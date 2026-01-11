قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
النواب الجدد يتسلمون كارنيه عضوية مجلس النواب
قافلة «زاد العزة» الـ113 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة من ميناء رفح
انتخابات المهندسين 2025.. أحمد عثمان أول المرشحين على مقعد النقيب العام
موقف الأهلي يتغير ببطولة كأس الرابطة.. ترتيب مجموعته بعد الفوز على فاركو
إكسترا نيوز: شاحنات القافلة 113 تحمل أطنانا من المساعدات الإنسانية إلى أهل غزة
تشديدات أمنية في محاكمة المتهمين بقضية الدارك ويب بشبرا الخيمة ..صور
هل كان الإسراء والمعراج بالروح والجسد معا؟ اعرف تفاصيل المعجزة الإلهية كاملة
قرار مفاجئ من ترامب يهز ملف نفط فنزويلا.. تفاصيل
مدبولي يصل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ويشهد توقيع اتفاقيات طاقة بـ1.8 مليار دولار
دعاء ليلة الإسراء والمعراج مستجاب.. رددها من الآن واغتنم الفرصة
ريهام سعيد تُشيد بدعم الرئيس السيسي للمدرب الوطني ومنتخب مصر.. ماذا قالت؟
استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات الأحد 11 يناير 2026
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
فن وثقافة

تعاملت بتلقائية.. معجبة تثير الجدل مع منة عرفة

منة عرفة والمعجبة
منة عرفة والمعجبة
أحمد إبراهيم

ظهرت الفنانة منة عرفة في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بموقف عفوي مع إحدى المعجبات في مناسبة حضرتها الأولى مؤخرا. 

وخلال الفيديو، اقتربت المعجبة من منة عرفة، وجلست على الطاولة بجوارها لتلتقط صورة معها، فلاقت ترحابا من الفنانة بتلقائية. 

أعمال منة عرفة

أحدث أعمال الفنانة منة عرفة الفنية هو مسلسل “وتقابل حبيب”، الذي شاركت في بطولته مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، وتم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي. 

مسلسل "وتقابل حبيب" بطولة ياسمين عبد العزيز ونيكول سابا وخالد سليم وكريم فهمي وأنوشكا وكريم فهمي ومحمود ياسين وصلاح عبد الله والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين ومن إخراج محمد الخبيري ومن إنتاج سينرجي.

كما شاركت منة عرفة مؤخرا في فيلم "أسود ملون"، حيث جسدت دور سالي، ويشارك في بطولة الفيلم كل من: بيومي فؤاد، أحمد فتحي، رنا رئيس، منة عرفة، محمد كيلاني، عصام صاصا، ميس حمدان، إبرام سمير، محمود حافظ، صبا الرافعي، طاهر أبو ليلة، من إخراج حسن البلاسي.

منة عرفة أعمال منة عرفة الفنانة منة عرفة صور منة عرفة

ماذا يفعل الكاكاو بجسمك؟

‏وفاة أكبر معمّر في السعودية عن عمر يناهز 142 عامًا

الأدرينالين العالي مش هزار .. تحذير مهم من جمال شعبان

باكيت بسكوت وكاكاو.. حضري حلو الشامواه في دقائق

