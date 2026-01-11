تعاملت بتلقائية.. معجبة تثير الجدل مع منة عرفة

ظهرت الفنانة منة عرفة في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بموقف عفوي مع إحدى المعجبات في مناسبة حضرتها الأولى مؤخرا.

وخلال الفيديو، اقتربت المعجبة من منة عرفة، وجلست على الطاولة بجوارها لتلتقط صورة معها، فلاقت ترحابا من الفنانة بتلقائية.

الفنانة المصرية



منة عرفة 🇪🇬



اثناء تواجدها في حفل زفاف ابو الوفا امس



تعاملت مع احد المعجبات بطريقة رائعة بعدما قامت بخبطها على كتفها من اجل لفت الانتباه



أعمال منة عرفة

أحدث أعمال الفنانة منة عرفة الفنية هو مسلسل “وتقابل حبيب”، الذي شاركت في بطولته مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، وتم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي.

مسلسل "وتقابل حبيب" بطولة ياسمين عبد العزيز ونيكول سابا وخالد سليم وكريم فهمي وأنوشكا وكريم فهمي ومحمود ياسين وصلاح عبد الله والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين ومن إخراج محمد الخبيري ومن إنتاج سينرجي.

كما شاركت منة عرفة مؤخرا في فيلم "أسود ملون"، حيث جسدت دور سالي، ويشارك في بطولة الفيلم كل من: بيومي فؤاد، أحمد فتحي، رنا رئيس، منة عرفة، محمد كيلاني، عصام صاصا، ميس حمدان، إبرام سمير، محمود حافظ، صبا الرافعي، طاهر أبو ليلة، من إخراج حسن البلاسي.