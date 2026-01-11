مدبولي يصل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ويشهد توقيع اتفاقيات طاقة بـ1.8 مليار دولار

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،منذ قليل الي مقر الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ورافقه وزراء النقل والصناعة والتخطيط والكهرباء والاستثمار .

ويشهد رئيس الوزراء توقيع عدد من الاتفاقيات بين الحكومة وشركات القطاع الخاصة في المجال الطاقة جديدة بـ1,8 مليار دولار

من المقرر أن يفتتح مصطفي مدبولي ومرافقوه 9 مصانع تابعة للهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس بمنطقة السخنة.

وتأتي زيارة رئيس الوزراء لمنطقة السخنة في إطار جهود الدولة لتشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية للمنطقة الاقتصادية.

وتنفيذ خطة الدولة لتوطين الصناعة الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتقليل فاتورة الاستيراد وتعميق الصناعة الوطنية.