يمشي في يناير .. شوبير يكشف موقف داري من الرحيل عن الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن موقف أشرف داري نجم الفريق من الرحيل خلال الفترة المقبلة.

وأكد شوبير في تصريحات إذاعية أن أشرف داري سوف يسافر مع الأهلي إلى المغرب مشددا أنه جاهز بدنيا بنسبة 100 في المائة لخوض مباراة الجيش الملكي.

وتابع شوبير: “أشرف داري يلقى ترحيب واستحسان المدرب توروب والجهاز الفني للأهلي ، ونفس الجهاز الفني وإدارة الكرة إن داري يفضل سليم شوية عشان يبقى عندهم ثقة إنه يكمل في النادي”.

وأضاف شوبير: “لو أشرف داري لعب الفترة اللي جاية ولم تعاوده الإصابة هيكمل في الأهلي لكن لو عاودته الإصابة هيمشي في يناير”.