الأمور ليست معقدة.. تفاصيل أزمة تجديد عقد إمام عاشور في الأهلي

كشف محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي، تفاصيل عدم التوصل لاتفاق مع اللاعب إمام عاشور بشأن تعديل عقده.

وقال يوسف في تصريحاته لقناة إم بي سي مصر 1 إن الجلسة مع اللاعب بعد كأس العالم لم تكن معقدة، مؤكدًا أن عاشور لاعب منضبط على المستوى الفني، وأن النادي سعيد بعودته لأنه يمثل إضافة قوية للفريق.

وأوضح أنه استمع لوجهة نظر اللاعب ونقلها كاملة إلى إدارة النادي، مشيرًا إلى أن الأمر في النهاية يتعلق بالعقد القائم بين الطرفين.

وأضاف يوسف أن الأهلي يتعامل باحترام مع وكيل اللاعب آدم وطني، إلا أن النادي قرر وقف التعامل معه بعد تصريحاته الأخيرة التي اعتبرها مسيئة وغير دقيقة بحق الأهلي، خصوصًا ما يتعلق بالتشكيك في احترافيته واحترامه للعقود.