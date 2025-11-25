خالد بيبو يوجه رسالة لنجم الأهلي: مينفعش اللي بتعمله

وجّه خالد بيبو مدير الكرة بنادي زد، رسائل لمحمود حسن تريزيجيه نجم فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي.

وقال خالد بيبو في تصريحات إعلامية عبر شاشة «أون سبورت»: «تريزيجيه أنا شايفه إنه هو متوه نفسه، تحس إنه عاوز يكون شايل علم الأهلي لوحده»، مشيرا: «انت واحد وسط فريق وانت ليك دور واحد تعمله وماتحملش على نفسك أكبر من طاقتها».

وتابع: «مينفعش كل ما الفريق يخسر انت تشيل كل الخسارة ولما يكسب انت تشيل المكسب كله، مفيش كدة طبعا في النادي الأهلي».



وأشار: «مينفعش اللي تريزيجه بيعمله إنه عاوز ياخد النسبة كلها في المكسب والخسارة، وعلشان كد طول الوقت هيحس إنه مقدمش حاجة».