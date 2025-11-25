نجم الأهلي السابق: علاء ميهوب افضل من بن شرقي وتريزيجيه لاعب مصنوع

يرى تامر بجاتو نجم الأهلى السابق، أن محمد عبد الجليل، نجم الكرة المصرية موهوب وأفضل من محمود حسن تريزيجيه، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى الحالى.

وقال بجاتو، فى تصريحات لبرنامج «الكلاسيكو»، المذاع على قناة «أون»: «من وجهة نظرى أن محمد عبد الجليل، كان يمتلك موهبة أفضل من تريزيجيه ومؤثر عنه»، مشيرًا: «تريزيجيه، لاعب مصنوع».

وأضاف: «علاء ميهوب، كان موهوب وأفضل من أشرف بن شرقى، ومحمود الخطيب أفضل من شيكابالا بكل تأكيد»

وتابع: «إمام عاشور، أفضل من مجدى طلبة وموهوب أكتر من مجدى طلبة، ومحمد يوسف كان أفضل من أحمد حجازى بمراحل».