الأهلي بطلًا.. اتحاد السلة يكشف موقف نهائي دوري المرتبط بعد انسحاب الاتحاد

تحدث عمرو مصيلحي رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، عن أزمة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في نهائي دوري المرتبط لكرة السلة.

وقال عمرو مصيلحي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ستاد المحور الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور: "حدثت مناوشات بين الجمهورين وكان هناك حالة شحن كبيرة والملعب كان في حالة "هياج كامل" وكان ذلك قبل نزول الفريقين للملعب".

وأضاف: "حاولنا تهدئة الأجواء ولكننا فشلنا في ذلك، وقررنا إخلاء الملعب بالكامل من الجماهير وأهالي اللاعبين في تواجد محمد سلامة رئيس نادي الاتحاد ومحمد الغزاوي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي".

وتابع: "محمد الغزاوي كان مُصرا على خوض المباراة ولكننا تفاجأنا أن مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري واللاعبين بالكامل غير متواجدين في الصالة وبالتالي منحنا ١٠ دقائق المهلة القانونية".

وأكد رئيس اتحاد كرة السلة: "وفق اللائحة الأهلي بطل دوري مرتبط كرة السلة".