‎«رجال سلة الأهلي» يواجه المصرية للاتصالات في ربع نهائي دوري المرتبط

يلتقي الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي، اليوم مع فريق المصرية للإتصالات ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي بطولة دوري المرتبط.

‎تنطلق المباراة في الساعة الثامنة مساءً على صالة الأمير عبدالله الفيصل، ويسعى فريق رجال سلة الأهلي للفوز قبل مباراة الإياب والتي تقام يوم السبت المقبل.

‎وتقام مباراة فريق المرتبط تحت 18عاما مع المصرية للاتصالات في تمام الساعة السادسة مساءً على صالة الشهداء بالنادي الأهلي.

‎ويسعى الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي، للحفاظ على لقبه بعد فوزه بالبطولة الموسم الماضي على حساب الاتحاد السكندري في المباراة النهائية.