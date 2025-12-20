وزير البترول: فاتورة استيراد المواد البترولية ترتفع في الصيف لـ 2 مليار دولار

أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أن فاتورة استيراد المواد البترولية في الشهر مليار دولار وترتفع في الصيف إلى 2 مليار دولار.



وقال كريم بدوي في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الطاقة المتجددة سوف تسهم في تقليص فاتورة الاستيراد من الغاز ".



وتابع كريم بدوي :" نعمل على جذب حقول الغاز القبرصي لمصانع الإسالة في مصر ثم التصدير أو توفير احتياجات السوق المحلية ".



وأكمل كيم بدوي :" أول حقل قبرصي سيدخل عن طريق الانابيب في مصر عام 2027 ".

ولفت كريم بدوي :" مصر تتعاون مع اليونان في توفير سفينة تغييز من اجل الحصول على الغاز ".