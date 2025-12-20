أخبار التوك شو | ياسمين عز تهاجم محمد صحبي.. بنود صفقة الغاز مع إسرائيل.. ومفاجأة في أسعار اللحوم

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

ضياء رشوان يكشف تفاصيل عن بنود صفقة الغاز مع إسرائيل

علق الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، على آخر تطورات صفقة الغاز مع إسرائيل، مشيرا إلى أن هذه الصفقة تم الإعلان عنها مؤخرا من قبل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي.

مصطفى بكري: شروط إسرائيلية تعطل الانتقال للمرحلة الثانية في غزة

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن إسرائيل لا تزال ترفض إنهاء الحرب في قطاع غزة قبل نزع سلاح حركة حماس وإنهاء حكمها في القطاع.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، إن هذا الموقف الإسرائيلي يشكل العقبة الرئيسية أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق المطروح.

في رمضان.. شعبة القصابين تفجر مفاجأة عن أسعار اللحوم

وكشف سعيد زغلول، نائب رئيس شعبة القصابين، مفاجأة عن أسعار اللحوم في رمضان، وقال إنه يتوقع ارتفاعات قليلة في الأسعار خلال شهر رمضان.

مصطفى بكري: الإخوان تختلس 100 مليون دولار من السويد

وقال الإعلامي مصطفى بكري، إن وسائل الإعلام الإخوانية تواصل الكذب بلا تردد فهو مسألة من الثوابت لديهم.

وأضاف بكري خلال برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن جماعة الإخوان تواصل فضائحها التي لا تنتهي، آخرها اختلاس 100 مليون دولار من أموال التبرعات في السويد.

احذروا شبورة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

وكشف الدكتور محمود شاهين، مدير الإدارة المركزية للتنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الجو خلال الأسبوع المقبل، وتحديدا أن بداية الشتاء سيكون من غدًا السبت.

المتسابق محمد ماهر: لو أخذت المليون جنيه هتجوز

وأجاب المتسابق محمد ماهر شفيق خلال الحلقة 11 من برنامج دولة التلاوة على سؤال الإعلامية آية عبد الرحمن عن كيفية إنفاقه للجائزة المالية، قائلاً: "لو خدت المليون جنيه هتجوز".

أمر خطير.. أزهري يحذر من فتاوى الذكاء الاصطناعي

وأكد الشيخ أشرف عبد الجواد، أحد علماء الأزهر الشريف، أن اعتماد بعض الشباب على الذكاء الاصطناعي للحصول على الفتاوى الدينية يعتبر من أخطر الظواهر، التي يسلكها البعض في الفترة الأخيرة.

بكاء وخطأ طبي | جيهان قمري تتصدر التريند بتصريحات غير متوقعة

وحلت الفنانة اللبنانية جيهان قمري، ضيفة على الإعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج كلام الناس، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، وكشفت تفاصيل جديدة عن حياتها الشخصية.

لماذا تنجذب الفتاة إلى الشخص القاسي أو المهمل؟.. استشاري نفسي يجيب

وقال الدكتور مهاب مجاهد، استشاري الطب النفسي، إن تشوه ما يُعرف بـ«قصة الحب الأولى» لدى الفتيات يبدأ غالبًا من العلاقة مع الأب، خاصة في حالات الجفاف العاطفي أو القسوة، وهو ما ينعكس لاحقًا على اختياراتهن العاطفية.

فين الاحترام.. أزهري يهاجم فتاة المترو

وأكد الشيخ مصطفى شلبي الأزهري من علماء الأزهر الشريف، أنه معترض على السلوك الذي قامت به فتاة المترو، مع الشيخ الكبير، موضحًا أن الجميع يعلم أن هناك فجوة كبيرة بين ثقافة شخص وآخر، لكن في المترو هناك سيارات مخصصة للسيدات كان عليها أن تجلس بها بدلا من الجلوس أمام الرجال بهذه الطريقة.

ما تنساش المشاهد الساخنة| ياسمين عز تهاجم محمد صحبي على الهواء

وافتتحت الإعلامية ياسمين عز، حلقة اليوم الجمعة، من برنامج كلام الناس، المذاع عبر قناة “إم بي سي مصر”، بالحديث عن أزمة الفنان محمد صبحي وهجومه على المملكة العربية السعودية.

مهاب مجاهد: المشكلة مش في سرعة الطلاق وإنما استسهال الزواج

وقال الدكتور مهاب مجاهد، أستاذ الأمراض النفسية، وعضو مجلس الشيوخ، إن الكل يتحدث عن استسهال الطلاق وأنا دائما ما أقول إن المشكلة في استسهال الزواج وسوء الاختيار من البداية.