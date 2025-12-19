احذروا شبورة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير الإدارة المركزية للتنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الجو خلال الأسبوع المقبل، وتحديدا أن بداية الشتاء سيكون من غدًا السبت.

وقال مدير الإدارة المركزية للتنبؤات الجوية، إن خلال الأسبوع المقبل لن تكون هناك أمطار، وهناك استقرار في الأحوال الجوية، وأن البلاد ستشهد اختفاء للسحب بشكل كبير.

وأشار إلى أن حالة الجو خلال فترة النهار ستكون معتدلة، لكن في فترة الليل سيكون هناك انخفاضات كبيرة، وفارق درجات الحرارة بين النهار والليل يكون كبير، ولذلك على الجميع توخي الحذر في أثناء الخروج في الوقت المتأخر أو الساعات الصباحية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إلهام صلاح، أن البلاد خلال الفترة الحالية سيكون هناك شبورة مائية، وأن تلك الشبورة تتكون من المساء وحتى الساعة الـ 9 صباحًا.

ووجه رسالة عاجلة للمواطنين بخصوص الشبورة، قائلا:" اللي عنده مشوار في فترة الشبورة ممكن يأجله، لو المشوار غير هام لحين اختفاء الشبورة، حتى لا تحدث أي مشكلات على الطرق، وأن الشبورة تتكون من بعد منتصف الليل".