إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
احذروا الشبورة.. تفاصيل حالة الجو خلال الفترة المقبلة

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
البهى عمرو

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم الجمعة ودرجات الحرارة المتوقعة على البلاد.

وقالت منار غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن البلاد تشهد انخفاضات ملحوظة في درجات الحرارة، وأن درجات الحرارة بالقاهرة في الليل تسجل 10 درجات، و7 درجات في المدن الجديدة.

ولفتت إلى أن مصادر الكتل الهوائية منخفضة، وأن الأجواء في فترة الليل شديدة البرودة وأنه على الجميع توخي الحذر من الانخفاضات المستمرة لمنتصف الأسبوع المقبل.

وأشارت إلى أن البلاد في فترة النهار تعتبر حول المعدلات الطبيعية، وأن درجات الحرارة بالقاهرة الكبرى تسجل من 20 لـ 21 درجة، وأن البلاد تشهد شبورة مائية في الساعات الصباحية، ولذلك على الجميع الحذر في أثناء السير.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 20 12
العاصمة الإدارية 21 13
6 أكتوبر 21 12
بنهــــا 20 12 
دمنهور 20 12
وادي النطرون 21 13
كفر الشيخ 20 12
المنصورة 20 13 
الزقازيق 21 12 
شبين الكوم 19 12
طنطا 19 12
دمياط 20 14
بورسعيد 19 14
الإسماعيلية 21 12
السويس 20 11
العريش 19 11
رفح 18 10
رأس سدر 21 13
نخل 18 06
كاترين 11 01
الطور 21 14
طابا 18 12
شرم الشيخ 23 15
الإسكندرية 21 13
العلمين 20 13
مطروح 20 14
السلوم 19 11
سيوة 21 10
رأس غارب 22 14
الغردقة 22 14
سفاجا 23 14
مرسى علم 23 15
شلاتين 28 17
حلايب 24 20
أبو رماد 27 19
رأس حدربة 24 20
الفيوم 21 11
بني سويف 21 10
المنيا 21 09
أسيوط 21 09
سوهاج 22 10
قنا 22 11 
الأقصر 22 12
أسوان 23 12
الوادي الجديد 23 11
أبوسمبل 23 12

