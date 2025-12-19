تموين المنوفية يضبط 70 ألف بيضة ومواد غذائية فاسدة في السادات

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنوفية برئاسة المحاسب أسامة عز الدين بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة السادات من ضبط كيان مخالف بحوزته ٧٠ ألف بيضة فاسدة وكذا مواد غذائية غير صالحه للاستهلاك الادمي.

جاء ذلك قبل طرحها بالأسواق بما يشكل خطورة على الصحة العامة للمواطنين ، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الاجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة لإعمال شئونها.

وأكد محافظ المنوفية على مواصلة الجهود في شن الحملات التفتيشية المفاجئة بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية والرقابية لضبط المتلاعبين والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار لمنع استغلال المواطنين حفاظاً على حقوقهم ومصالحهم.