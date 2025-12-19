برلمانية: زيادة استثمارات القطاع الخاص ستعزز ثقة المستثمرين وتدعم مسار التنمية المستدامة

أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب أن القطاع الخاص يعد عاملاً رئيسيا في تحقيق التنمية المستدامة، حيث يساهم بشكل مباشر في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الدخل القومي، فضلا عن دوره في تحفيز النمو الاقتصادي .

و أوضحت" الكسان" في تصريح لموقع" صدى البلد" إلى أن

زيادة استثمارات القطاع الخاص ستعزز ثقة المستثمرين الأجانب، مما يساهم في جذب مزيد من الاستثمارات و دعم مسار التنمية المستدامة.



جاء ذلك بعد أن أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن زيادة الاستثمارات الخاصة بنسبة ٧٣٪؜ تؤكد ثقة شركائنا المستثمرين في القطاع الخاص، موضحًا أن شركاءنا من القطاع الخاص ضخوا مليارات إضافية العام المالى الماضى للاستثمار فى المستقبل.



أشار كجوك، فى المؤتمر السنوى الرابع «غذاء مصر» الذى نظمته غرفة الصناعات الغذائية برئاسة أشرف الجزايرلي، بعنوان: «صناعة تنافسية.. مستقبل مستدام»، إلى نمو قطاع الصناعة بقوة؛ ليقود مؤشرات النمو الاقتصادي فى مصر، لافتًا إلى أن جهود الدولة فى تحفيز الأنشطة الصناعية وتحفيز الاستثمار، انعكست فى الأرقام والمؤشرات الاقتصادية المعلنة.