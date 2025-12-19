قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إخلاء سبيل والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال بكفالة 5 آلاف جنيه
دعاء استقبال شهر رجب.. ردد أفضل الأدعية المستجابة لقضاء الحاجات
بسبب حيازة سلاح ناري.. ضبط والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال
صادرات قطاع الأغذية تحقق 11 مليار دولار في 10 أشهر
محمود كارم: ما تقدمه مصر لـ 9 ملايين لاجئ تجسيد للمواطنة الإنسانية
أسوأ لقطة.. مشاهد أثارت الجدل في نهائي كأس العرب| ماذا حدث؟
خبير استراتيجي: زيارة البرهان للقاهرة نقطة تحول حاسمة في مسار الأزمة السودانية
إبراهيم فايق يتغنى بمدرب المغرب بعد كأس العرب.. ماذا قال؟
السعودية .. إلغاء الرحلات الجوية في مطار الملك خالد
لافروف: نتفق مع رؤية مصر بضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا
بلغت عنها بعد تهديدنا بالقـ تل.. أول تعليق من المحامي المهدد من والدة شيماء جمال
وزير الخارجية الروسي: التبادل التجاري مع مصر ارتفع 31%
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

برلمانية: زيادة استثمارات القطاع الخاص ستعزز ثقة المستثمرين وتدعم مسار التنمية المستدامة

مجلس النواب
مجلس النواب
أميرة خلف

أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب أن القطاع الخاص يعد عاملاً رئيسيا في تحقيق التنمية المستدامة، حيث يساهم بشكل مباشر في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الدخل القومي، فضلا عن دوره في تحفيز النمو الاقتصادي .

و أوضحت" الكسان" في تصريح لموقع" صدى البلد" إلى أن 
زيادة استثمارات القطاع الخاص ستعزز ثقة المستثمرين الأجانب، مما يساهم في جذب مزيد من الاستثمارات و دعم مسار التنمية المستدامة.


جاء ذلك بعد أن أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن زيادة الاستثمارات الخاصة بنسبة ٧٣٪؜ تؤكد ثقة شركائنا المستثمرين في القطاع الخاص، موضحًا أن شركاءنا من القطاع الخاص ضخوا مليارات إضافية العام المالى الماضى للاستثمار فى المستقبل.


أشار كجوك، فى المؤتمر السنوى الرابع «غذاء مصر» الذى نظمته غرفة الصناعات الغذائية برئاسة أشرف الجزايرلي، بعنوان: «صناعة تنافسية.. مستقبل مستدام»، إلى نمو قطاع الصناعة بقوة؛ ليقود مؤشرات النمو الاقتصادي فى مصر، لافتًا إلى أن جهود الدولة فى تحفيز الأنشطة الصناعية وتحفيز الاستثمار، انعكست فى الأرقام والمؤشرات الاقتصادية المعلنة.

وزير المالية القطاع الخاص مجلس النواب تنمية مستدامة فرص عمل جديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

باقي 11يوم.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

والدة شيماء جمال

كنت بهددهم بس.. القبض على والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال بالطالبية

زفاف ابن حنان ترك

زفاف ابن حنان ترك على فتاة من خارج الوسط الفني.. صور

سلطنة عمان

أفضل مدن العالم للعيش في 2026.. دولة عربية تحقق مفاجأة وتقتحم المركز الرابع عالميا

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر وزيمبابوي في أمم إفريقيا.. وتردد القنوات الناقلة

الذهب

سعر أكبر عيار ذهب اليوم 19-12-2025

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 19-12-2025

سعر الذهب

سعر أشهر عيار 21 اليوم 19-12-2025

ترشيحاتنا

علاج تورم الوجه

بالأدوية وطبيعية.. طرق علاج تورم الوجه في الصباح

عصير الجوافة

ماذا يحدث للجسم عند تناول عصير الجوافة

الجلاش الحلو

لذيذة وسهلة.. طريقة عمل الجلاش الحلو

فيديو

عفاف شعيب

في عيد ميلاد عفاف شعيب.. لماذا رفضت المشاركة في رأفت الهجان وسر مكالمة صفوت الشريف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد