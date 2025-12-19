بشير العدل: جهود الدولة في دعم ريادة الأعمال تجذب الاستثمارات وتعزز الصادرات

أكد بشير العدل، الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي، أن جهود الدولة في دعم مجتمع ريادة الأعمال، يحقق نتائج اقتصادية جيدة، ويعمل على جذب المزيد من الاستثمارات، ويعزز من الصادرات المصرية، ويرفع من حصيلة النقد الأجنبي.



وقال "العدل" في لقاء مع قناة النيل للأخبار، بالتليفزيون المصري، أمس، إن جهود الدولة في دعم الاستثمار، وتعظيم الإنتاج المحلي، تتمثل في العديد من المجالات، سواء بالدور الذي يقوم به جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أو من خلال المبادرات القومية، ومنها مبادرة "ابدأ" التي تمثل نقطة مهمة في دعم ريادة الأعمال، وتشجيع الاستثمار.

وأوضح "العدل" أن المبادرة التي تم إطلاقها في 2022، تهدف إلى تحقيق رؤية مصر 2030، والتنمية المستدامة، من خلال العمل على زيادة المكون المحلي في المنتج النهائي، وكذلك بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الدعم اللوجستي للمشروعات الاستثمارية، فضلا عن القضاء على البيروقراطية، التي كانت تمثل عائقا أمام الاستثمار.

ولفت إلى أن جهود الدولة في مجال ريادة الأعمال، أسهمت بدرجة كبيرة في توفير فرص عمل كثيرة، ما أسهم في الحد من معدلات البطالة، وهي أمور إيجابية تسير نحو تحقيق التنمية المستدامة، التي تهدف -بالأساس- لمواجهة الفقر.

وشدد "العدل" على أن الاهتمام بالتصنيع المحلي، يعمل على زيادة القدرة التصديرية للاقتصاد القومي، ما يسهم في تعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي، فضلا عن أنه يأتي في إطار خطة الدولة للارتقاء بالصادرات، وتحقيق المستهدف منها، وهو الوصول بها إلى 100 مليار دولار سنويا، مشيرا إلى أن التصنيع، والتصدير، هما أساس تقوية دعائم الاقتصاد القومي، وزيادة قدرته التنافسية في الأسواق العالمية.