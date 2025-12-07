خبيرة أسواق مال: نمو احتياطي النقد الأجنبي يدعم استقرار الاقتصاد

قالت خبيرة أسواق المال، حنان رمسيس، إن إعلان البنك المركزي وصول صافي الاحتياطات الدولية بلغ 50 مليار و215 مليون دولار بنهاية نوفمبر الماضي، يعني وجود نمو في الاحتياطي النقدي الأجنبي وهذا يدعم الاقتصاد وملفات التصدير ودعم الصناعات واستقرار الحصول على السلع الأساسية.

وأضافت خبيرة أسواق المال، في مداخلة هاتفية مع قناة "سي بي سي اكسترا نيوز"، أن هذا الأمر يعني دعم اتجاه الدولة لعدم اللجوء إلى التخزين والتعاقدات مرتفعة الثمن وتكون لديها القدرة على التفاوض والحصول على احتياجاتها وقت الحاجة وفي الوقت المناسب.

وأوضحت أن توافر النقد الأجنبي يعني انفراجة وتسويات نقدية للمتعاملين الأجانب داخل الأسواق المصرية واستقرار في الاقتصاد المصري.

وأشارت إلى أنه كلما يزيد الاحتياطي النقدي الأجنبي فإنه يدعم الاستقرار في سعر الصرف وانخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه ودعم العديد من البنود المتعلقة بالاستيراد من الخارج.