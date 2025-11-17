مصر ضمن أقوى 10 دول أفريقية في احتياطيات النقد الأجنبي لعام 2025

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

مصر ضمن أقوى 10 دول إفريقية في احتياطيات النقد الأجنبي لعام 2025
أ ش أ

جاءت مصر ضمن أقوى 10 دول إفريقية، من حيث احتياطيات النقد الأجنبي لعام 2025، بعد أن تجاوزت احتياطياتها 50 مليار دولار لأول مرة بنهاية أكتوبر، مسجلة 50.07 مليار دولار، بزيادة نحو 2.96 مليار دولار منذ بداية العام.


وذكرت منصة "بيزنس أفريكا"، في تقرير لها استنادا إلى مؤشر القوة المالية العالمي (Global Firepower) لنهاية عام 2025، أن مصر تنفذ إصلاحات اقتصادية جادة بالشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية، ما يعكس التزام البلاد بإعادة هيكلة اقتصادها وزيادة الاستثمارات الأجنبية.


وأوضح التقرير، أن احتياطيات النقد الأجنبي تمثل لمصر دعامة قوية لحماية العملة الوطنية وتعزيز ثقة المستثمرين وتمكين الدولة من مواجهة الصدمات الاقتصادية المحتملة، كما تشكل هذه الاحتياطيات ركيزة أساسية في استراتيجية الاستقرار المالي، ما يضع مصر في مكانة مرموقة بين القوى الاقتصادية الإفريقية.


وضمت القائمة إضافة إلى مصر، ليبيا والجزائر وجنوب إفريقيا والمغرب وتونس ضمن قائمة الدول الأكثر قوة مالية، مدعومة باحتياطيات قوية من النقد الأجنبي والذهب. 


كما تشهد بعض اقتصادات غرب وشرق إفريقيا مثل نيجيريا وكوت ديفوار وكينيا وأنجولا تعزيزا تدريجيا لاحتياطياتها، في ظل تقلبات أسعار السلع وسياسات الإصلاح المختلفة، ما يعكس التغيرات المستمرة في المشهد الاقتصادي الإفريقي.
 

دول إفريقية احتياطيات النقد الأجنبي منصة بيزنس أفريكا مؤشر القوة المالية العالمي Global Firepower إصلاحات اقتصادية مؤسسات التمويل الدولية

