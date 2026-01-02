قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

موعد مباراة منتخب مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة المدير الفني حسام حسن، لخوض مواجهة قوية أمام منتخب بنين، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة حاليًا في المغرب، وسط طموحات كبيرة من الجماهير المصرية بمواصلة المشوار نحو اللقب القاري.
 

بنين يتأهل كثالث المجموعة الرابع
 

جاء تأهل منتخب بنين إلى دور الـ16 بعدما احتل المركز الثالث في المجموعة الرابعة، خلف منتخب السنغال المتصدر، ومنتخب الكونغو الديمقراطية صاحب المركز الثاني. وقدم منتخب بنين أداءً متوازنًا خلال دور المجموعات، مكنه من خطف بطاقة التأهل ضمن أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث.

موعد مباراة مصر وبنين

من المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نظيره البنيني في تمام الساعة السادسة مساء يوم الاثنين المقبل، على ملعب “أدرار” بمدينة أغادير المغربية. وتُعد المواجهة واحدة من أبرز مباريات هذا الدور، نظرًا لقيمة المنتخب المصري وخبراته الكبيرة في البطولة.

صدارة مستحقة للفراعنة في دور المجموعات

نجح منتخب مصر في تصدر ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، بعد أداء قوي ومنظم خلال مباريات دور المجموعات. وحقق الفراعنة الفوز في مباراتين أمام زيمبابوي وجنوب أفريقيا، بينما تعادلوا في لقاء واحد أمام منتخب أنجولا، ليؤكدوا جاهزيتهم للمنافسة على اللقب.

حسام حسن يبحث عن مواصلة الانتصارات

يدخل حسام حسن المدير الفني للمنتخب اللقاء بطموح تحقيق الفوز ومواصلة النتائج الإيجابية، معتمدًا على مجموعة من العناصر المميزة وأصحاب الخبرة، إلى جانب الحماس الكبير للاعبين في الأدوار الإقصائية.

طموحات جماهيرية وآمال كبيرة

تحمل جماهير الكرة المصرية آمالًا عريضة على منتخبها في هذه النسخة من البطولة، خاصة بعد الأداء الجيد في دور المجموعات، وتترقب ظهورًا قويًا أمام بنين، يضع المنتخب خطوة جديدة نحو تحقيق حلم التتويج بكأس الأمم الأفريقية.


 

منتخب مصر اخبار منتخب مصر اخبار الرياضة كأس الامم الافريقية

