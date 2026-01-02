هاني سعيد: المغرب ونيجيريا الأقرب لحصد لقب كأس الأمم الأفريقية

قال هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، بقرار حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، إن أحمد سيد زيزو لاعب مهم ويمتلك إمكانيات كبيرة، لكنه يرى أن الأفضل اللعب بمصطفى محمد في رأس الحربة، مع تواجد محمد صلاح وعمر مرموش على الأطراف.

وأضاف هاني سعيد: إذا كان مهند لاشين جاهزًا طبيًا سأعتمد عليه في وسط الملعب، أما إمام عاشور ففي حال وصوله لأفضل حالاته البدنية والفنية سيكون له دور، وإلا سأعتمد على مهند لاشين وحمدي فتحي ومحمود حسن تريزيجيه».

وأشاد هاني سعيد، خلال استضافته في برنامج «يا مساء الأنوار» مع الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة MBC مصر 2: بالاعتماد على اللاعبين البدلاء خلال مواجهة أنجولا الأخيرة، ومنح العناصر الأساسية قسطًا من الراحة.

وتابع أنه «باستثناء منتخب مصر، أرى أن المغرب ونيجيريا هما الأقرب لحصد لقب كأس الأمم الأفريقية، ولا أتوقع حدوث مفاجآت كبيرة خلال منافسات البطولة».

وأردف: «أتفق تمامًا مع ما فعله حسام حسن أمام أنجولا، فقد تفادى الإصابات ومنح الفرصة للاعبين البدلاء، وهو ما يمنحه أفضلية في حال الحاجة لأي عنصر، كما أن إراحة اللاعبين الأساسيين أمر إيجابي».

وتابع: «مصطفى محمد بالنسبة لي علامة استفهام، لأني أراه لاعبًا أساسيًا لما يمتلكه من قدرات خاصة، إلى جانب إبراهيم عادل ومصطفى فتحي اللذين قد يكونان بدلاء مميزين في الفترة المقبلة، كما أن مهند لاشين لاعب قوي وأتوقع أن يكون له دور مهم بعد تعافيه من الإصابة».

وأوضح: «في مباراة جنوب أفريقيا، أعتقد أن حسام حسن قرر استبدال عمر مرموش بسبب أدواره الدفاعية الأقل مقارنة بباقي اللاعبين، خاصة أن المفاضلة كانت بينه وبين محمد صلاح من حيث الالتزام الدفاعي، ومع طرد محمد هاني اضطر للدفع بإمام عاشور بدلًا من لاعب صاحب نزعة هجومية».