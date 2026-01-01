دراسة دعوة منتخب مصر للمشاركة في كأس الخليج العربي

كشفت تقارير إعلامية، عن توجه جديد داخل أروقة الاتحاد الخليجي لكرة القدم، يتمثل في دراسة دعوة منتخب مصر للمشاركة في النسخة القادمة من كأس الخليج العربي.

وأشارت التقارير أن هناك اقتراحًا بدعوة منتخبات عربية من خارج دول مجلس التعاون الخليجي للمشاركة في النسخة المقرر إقامتها في العاصمة "الرياض" نهاية العام الجاري.

دعوة منتخبات عربية

وأوضحت التقارير أن المقترح المطروح يتضمن دعوة منتخبات عربية بارزة مثل الأردن، والمغرب، ومصر، والجزائر، وذلك بهدف رفع المستوى التنافسي والفني للبطولة، إلى جانب تعزيز قيمتها التسويقية والإعلامية.

مواجهة بنين

وفي سياق آخر، يستعد منتخب مصر لمواجهة بنين، في دور الـ 16 لكأس الأمم الأفريقية المغرب 2025، في المواجهة المقرر لها يوم الإثنين المقبل في تمام الساعة السادسة مساءً، بتوقيت القاهرة.

وكان منتخب مصر قد تأهل إلى دور الـ 16 بعد تصدر ترتيب المجموعة الثانية بالفوز على زيمبابوي بهدفين مقابل هدف، والفوز على جنوب أفريقيا بهدف نظيف، والتعادل السلبي أمام أنجولا.