اقتحام مسجد وتخريب أراضٍ زراعية.. تصعيد إسرائيلي متواصل في الضفة الغربية
بعد وفاة جون ماجد.. كيفية حماية الأطفال من الغرق في حمامات السباحة
أكشن أيد: القيود الإسرائيلية على العمل الإنساني والمنظمات الدولية يفاقم معاناة غزة
مفتي الجمهورية يشهد افتتاح مسجدي السميع العليم و الحميد المجيد بالبحر الأحمر
القس أندريه زكي يترأس الاحتفال الرسمي للطائفة الإنجيلية بمناسبة عيد الميلاد بقصر الدوبارة
أخبار التوك شو.. لحظة وصول أنجلينا جولي إلى معبر رفح.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو
البابا تواضروس يلتقي شباب كنيستين من إيبارشية نيويورك بالإسكندرية | صور
رامي صبري في أحدث ظهور رفقة والده
حكاوي كأس أمم إفريقيا.. لعنة الكان تضرب محمد زيدان
بالأقمار الصناعية.. سحب ممطرة بالسواحل وشمال الوجه البحري
كل ما تريد معرفته عن أول آيفون قابل للطي.. سعره خيالي
بحضور 4 وزراء والمحافظ والمفتي ..افتتاح مسجدين في حلايب وبرنيس
رياضة

حكاوي كأس أمم إفريقيا.. لعنة الكان تضرب محمد زيدان

محمد زيدان
محمد زيدان
يسري غازي

يعتبر محمد زيدان نجم منتخب مصر السابق من أبرز اللاعبين المصريين اللذين خاضوا تجربة الإحتراف الخارجى فى أوروبا، حيث نجح فى اللعب مع أكبر الأندية الألمانية، بعد تجربة احترافية ناجحة فى الدنمارك.

سافر محمد زيدان وهو بعمر 17 عاما إلى الدنمارك برفقة أسرته وحاول البحث عن فريق يلعب له إلا أن مفارقات القدر كانت غريبة معه.

ووفق ما رواه زيدان فى تصريحات تليفزيونية سابقة حاول العثور على نادٍ دون جدوى حتى ذهب يوما للعب كرة القدم فى إحدى الحدائق العامة والتقطته أعين كشاف نادى أكاديميك بولد كلوب لينضم للفريق بداية من 1999.

وخاض محمد زيدان 51 مباراة مع فريق بولد كلوب بين 1999 و2003 سجل خلالها 12 هدفا لكن الرحلة انتهت بسبب أزمة مالية كبيرة ضربت النادي ليحط زيدان الرحال في فريق ميتلاند الذي يعد واحدا من أشهر وأكبر الأندية فى الدنمارك مقابل 400 ألف يورو.

خاض محمد زيدان تجارب إحترافية في أندية أوروبية بارزة مثل فيردر بريمن وهامبورج وبروسيا دورتموند في ألمانيا وحقق نجاحات كبيرة، خاصة في دورتموند، قبل أن ينتقل للعب في الخليج ثم العودة لمصر. 

تألق زيدان فى الكان
محمد زيدان كان نجمًا مؤثرًا في تاريخ منتخب مصر خاصة في بطولة كأس أمم إفريقيا 2008 و 2010 حيث ساهم بشكل كبير في فوز الفراعنة باللقب مرتين متتاليتين بمهاراته الفردية.

وتألق محمد زيدان بهدفين في الكاميرون في افتتاحية بطولة كاس أمم إفريقيا عام 2008 وصنع هدف الفوز في النهائي بتمريرة حاسمة لأبو تريكة، مسجلاً بذلك صفحات ذهبية في ذاكرة الجماهير رغم قلة مشاركاته الرسمية قبل ذلك بسبب الإصابات ووجهات نظر فنية. 

في بطولة كأس أمم إفريقيا عام 2008 في غانا تألق محمد زيدان في الافتتاحية التاريخية وسجل هدفين في مرمى الكاميرون في المباراة التي انتهت بفوز منتخب مصر 4-2.

واحتفل محمد زيدان نجم منتخب مصر الوطني بتلك الأهداف بطريقة مميزة بالتلاعب بالحذاء بين يديه وهو ما كان مرتبطًا بعقده مع شركة ملابس رياضية.

نجح محمد زيدان في صناعة المجد وسجل هدف الفوز في المباراة النهائية أمام الكاميرون بتمريرة رائعة لـ محمد أبو تريكة ليحقق منتخب مصر الوطني اللقب. 

خاض محمد زيدان رفقة منتخب مصر 44 مباراة سجل خلالها 13 هدفا ونجح في تحقيق بطولة كأس أمم أفريقيا برفقة الفراعنة الكبار مرتين عامى 2008 و 2010 حيث كان أحد أهم لاعبي الفراعنة في البطولة القارية.

وفي كأس القارات عام 2009 قدم محمد زيدان أداءً فنيا عظيما وسجل هدفين في مرمى البرازيل من أصل 3 للفراعنة.
 

اعتزال محمد زيدان 
اعتزل محمد زيدان كرة القدم في موسم 2015-2016 وهو في سن 35 عامًا مع فريق الإنتاج الحربي بعد تجربة قصيرة في بني ياس الإماراتي.

وقد أرجع محمد زيدان أسباب اعتزاله المبكر للتخبط في قراراته وأبرزها قراره بالرحيل عن الدوري الألماني والانتقال للإمارات مما أدى ضياع سنوات كانت بإمكانه العطاء فيها على الرغم من أن البعض ربطها في البداية بالسهر أو الإصابات.

