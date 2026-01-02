شوبير يكشف حقيقة تقدم مصر لتنظيم أمم إفريقيا 2028

كشف الإعلامي احمد شوبير حقيقة تقدم مصر بتنظيم كأس الأمم الإفريقية 2028 .

وكتب شوبير من خلال حسابه الشخصي اكس: "مصر لم تتقدم بطلب تنظيم كأس أمم أفريقيا وكل ما يتردد في هذا الشأن غير صحيح''.

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لخوض مواجهة مصيرية أمام منتخب بنين يوم الإثنين المقبل في السادسة مساءً على استاد أدرار بمدينة أغادير المغربية ضمن دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية 2025.

منتخب مصر يدخلون اللقاء بعزيمة كبيرة بعد مشوار قوي في دور المجموعات وسط ترقب جماهيري كبير لمتابعة مواجهة تعد بالكثير من الإثارة والتحدي على طريق الحفاظ على حلم التأهل نحو الأدوار النهائية.