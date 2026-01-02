شوبير: جون إدوارد قال نفس كلام يانيك فيريرا

علق الإعلامي أحمد شوبير علي بيان جون ادورد بشأن أزمات نادي الزمالك الأخيرة.

وكتب شوبير عبر اكس: “جون إدوارد خرج في بيان كبير قال فيه نفس الكلام اللي قاله يانيك فيريرا معانا .. فالسؤال دلوقت : هل المدير الرياضي هو كمان عايز يدمر نادي الزمالك؟”.

ازمات نادي الزمالك :



يعاني نادي الزمالك ، من الأزمة المالية الخانقة التي ضربت جدرانه ، وأثرت علي مناحي الأنشطة الرياضية، وفى مقدمتها فريق كرة القدم الأول.

الأزمة المالية قادت نادي الزمالك ، إلى أزمات ساخنة على الساحة وصلت رحاها إلي مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا ، وما صاحبها من شكاوي للاعبين والأجهزة الفنية.

العديد من النجوم بصفوف فريق الزمالك، اضطروا إلى فسخ العقود من طرف واحد جراء عدم حصولهم على المستحقات المالية رافضين أية حلول معتبرين إياها من قبيل المسكنات.

وقام صلاح مصدق بفسخ تعاقده مع نادي الزمالك، من طرف واحد في أواخر شهر نوفمبر 2025.

ويعود أسباب الخلاف بين اللاعب المغربي ونادي الزمالك إلى مستحقات مالية متأخرة إضافة إلى شعور اللاعب بعدم التقدير الفني لعدم منحه فرصة المشاركة في المباريات ورفض النادي عروضاً سابقة لرحيله.

وغادر صلاح مصدق، إلى المغرب ويستعد لتقديم شكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ضد نادي الزمالك من أجل المطالبة بمستحقاته المالية المتأخرة.

أرسل وكيل المغربي عبدالحميد معالي، إنذارا بفسخ التعاقد من طرف واحد لعدم حصول اللاعب على راتب 4 أشهر.

وحاولت إدارة نادي الزمالك، تسوية الأزمة المالية مع اللاعب ووكيله ثم فوجئ مسئولي القلعة البيضاء، بانضمام عبدالحميد معالي إلى صفوف نادي اتحاد طنجة المغربى.