انتقام الصديق.. صبي يصور زميله عاريا وينشر الفيديو لاتهامه بالشـ.ـذوذ
انخفاض القيمة التسويقية لنجوم الدوري الإنجليزي.. ما موقف محمد صلاح؟
ممداني في حفل التنصيب: لن يواجه الفلسطينيون في نيويورك سياسات الاستبعاد
بعد وفاة نيفين القاضي.. تحذير: هؤلاء أكثر عرضة للإصابة بسرطان الرحم
عمدة نيويورك الجديد يرفع الحظر على مقاطعة إسرائيل
بعد انفصال المشاهير.. كيف يدوم الزواج مدى الحياة؟
غارة جوية للجيش السوداني تنهي حياة مستشار قائد الدعم السريع
بعد بيان وزارة النقل.. رسميا أسعار تذاكر مترو الأنفاق
النقل تحسم الجدل: لا نية لزيادة سعر تذكرة المترو والفكة تتوافر بكميات كافية
النقل تكشف حقيقة زيادة سعر تذكرة المترو من 8 إلي 10 جنيهات| بيان عاجل
أقل سعر دولار اليوم 2-1-2026
وفاة جدة محمد شحاتة تلقي بظلالها على معسكر المنتخب قبل موقعة بنين

رباب الهواري

كشف إبراهيم عمر، مراسل قناة أون سبورت المتواجد مع بعثة المنتخب الوطني في المغرب، عن وفاة جدة محمد شحاتة لاعب الزمالك والمنضم حاليًا لمعسكر منتخب مصر، وذلك أمس الخميس، في خبر أحزن الجميع داخل المعسكر.

دعم ومساندة من الجهاز الفني واللاعبين

وأوضح مراسل أون سبورت، خلال تصريحاته لبرنامج ملعب أون، أن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، إلى جانب لاعبي الفراعنة، حرصوا على مواساة محمد شحاتة فور علمهم بالخبر، في لفتة إنسانية تعكس روح الأسرة الواحدة داخل معسكر المنتخب، ودعم الجميع للاعب في هذا الظرف الصعب.

تفاؤل داخل المران وتحذيرات من الاستهانة

وأشار إبراهيم عمر إلى أن مران المنتخب اليوم شهد حالة من التفاؤل والتركيز الكبير بين اللاعبين، في إطار الاستعدادات الجادة لمواجهة منتخب بنين في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025. وأضاف أن حسام حسن شدد خلال حديثه مع اللاعبين على صعوبة المباراة، محذرًا من الاستهانة بالمنافس، ومطالبًا الجميع باللعب بأقصى درجات التركيز والانضباط.

موعد مباراة مصر وبنين في أمم أفريقيا

ويواصل منتخب مصر استعداداته لمواجهة منتخب بنين، المقرر إقامتها في السادسة مساء يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة حاليًا في المغرب، في لقاء لا يقبل القسمة على اثنين.

مشوار الفراعنة في دور المجموعات

وكان منتخب الفراعنة قد تصدر مجموعته برصيد 7 نقاط، بعدما حقق الفوز على منتخبي زيمبابوي وجنوب أفريقيا، وتعادل مع أنجولا، ليضرب موعدًا مع منتخب بنين، صاحب المركز الثالث في المجموعة الرابعة، التي تصدرها منتخب السنغال، وجاء منتخب الكونغو الديمقراطية في الوصافة.

حسام حسن يعيد القوة الضاربة

وفي سياق متصل، استقر حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، على إعادة القوة الضاربة للتشكيل الأساسي أمام بنين، بعد أن أراح 11 لاعبًا خلال مواجهة أنجولا في الجولة الثالثة من دور المجموعات، والتي انتهت بالتعادل السلبي، وذلك من أجل حسم بطاقة التأهل ومواصلة المشوار نحو اللقب الأفريقي.


 

أسعار الذهب

الجرام يتراجع لأقل من 5000 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب اليوم عيار 18

تذاكر مترو الأنفاق

بعد بيان وزارة النقل.. رسميا أسعار تذاكر مترو الأنفاق

أسعار كروت الشحن

رسميًا.. أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت اليوم 1 يناير 2026

الشاب الضحية

أحزان صفط اللبن.. الصداقة تحولت لجريمة بقتـ.ل محمد بسبب موتوسيكل| صور وفيديو

أسعار السجائر

تزايد الطلب على التبغ المسخن .. أسعار السجائر اليوم الخميس 1 يناير 2026

تفاصيل مصرع رضيع علي يد شاب بقرية ميت عاصم بـ الدقهلية | صور

الانتقام الأعمى.. تفاصيل مصرع رضيع على يد شاب بقرية ميت عاصم بالدقهلية | صور

منحة عيد الميلاد

1500 جنيه لكل فرد.. آخر موعد لصرف منحة عيد الميلاد للعمالة غير المنتظمة

جثة

أنا هاخد الأجرة بطريقتي .. نهاية مأساوية لسيدة أجنبية في الجيزة

المتوفين

ماتا اختناقا.. مصرع أب ونجله والعثور على جثتيهما داخل السيارة

دقيق

التحفظ على 15 طن دقيق مدعم بمختلف المحافظات قبل بيعها بالسوق السوداء

متهمين

حبس عصابة تستغل الأطفال في التسول بالجيزة

بالصور

طريقة عمل دجاج بالثوم والليمون.. بخطوات سهلة وطعم لا يقاوم

طريقة عمل دجاج بالثوم والليمون
طريقة عمل دجاج بالثوم والليمون
طريقة عمل دجاج بالثوم والليمون

اشوى الفراخ زى المحلات .. طريقة عمل صينية الدجاج بالليمون ودبس الرمان

فراخ مشوية
فراخ مشوية
فراخ مشوية

فوائد مذهلة لنبات الكمأة مع موسم حصاده.. الذهب الصحراوي يدعم المناعة ويحمي القلب

فوائد نبات الكمأة الصحية
فوائد نبات الكمأة الصحية
فوائد نبات الكمأة الصحية

أطعمة تحمي وأخرى تضر .. خريطة غذائية مهمة لصحة البروستاتا

أطعمة مفيدة لصحة البروستاتا وأخرى تضر
أطعمة مفيدة لصحة البروستاتا وأخرى تضر
أطعمة مفيدة لصحة البروستاتا وأخرى تضر

تطورات حالة لقاء سويدان الصحية

ادعولي أرجع تاني.. لقاء سويدان تطمئن جمهورها وتكشف تفاصيل وعكتها الصحية

من هي نيفين القاضي

نيفين القاضي.. رحيل مذيعة "طعم البيوت" و"سيادة المواطن" عن عالمنا

علاقة أحمد السقا بأصدقائه

يا بخت اللي عنده هند.. أسرار لأول مرة يكشفها أحمد السقا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد