وفاة جدة محمد شحاتة تلقي بظلالها على معسكر المنتخب قبل موقعة بنين

كشف إبراهيم عمر، مراسل قناة أون سبورت المتواجد مع بعثة المنتخب الوطني في المغرب، عن وفاة جدة محمد شحاتة لاعب الزمالك والمنضم حاليًا لمعسكر منتخب مصر، وذلك أمس الخميس، في خبر أحزن الجميع داخل المعسكر.

دعم ومساندة من الجهاز الفني واللاعبين

وأوضح مراسل أون سبورت، خلال تصريحاته لبرنامج ملعب أون، أن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، إلى جانب لاعبي الفراعنة، حرصوا على مواساة محمد شحاتة فور علمهم بالخبر، في لفتة إنسانية تعكس روح الأسرة الواحدة داخل معسكر المنتخب، ودعم الجميع للاعب في هذا الظرف الصعب.

تفاؤل داخل المران وتحذيرات من الاستهانة

وأشار إبراهيم عمر إلى أن مران المنتخب اليوم شهد حالة من التفاؤل والتركيز الكبير بين اللاعبين، في إطار الاستعدادات الجادة لمواجهة منتخب بنين في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025. وأضاف أن حسام حسن شدد خلال حديثه مع اللاعبين على صعوبة المباراة، محذرًا من الاستهانة بالمنافس، ومطالبًا الجميع باللعب بأقصى درجات التركيز والانضباط.

موعد مباراة مصر وبنين في أمم أفريقيا

ويواصل منتخب مصر استعداداته لمواجهة منتخب بنين، المقرر إقامتها في السادسة مساء يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة حاليًا في المغرب، في لقاء لا يقبل القسمة على اثنين.

مشوار الفراعنة في دور المجموعات

وكان منتخب الفراعنة قد تصدر مجموعته برصيد 7 نقاط، بعدما حقق الفوز على منتخبي زيمبابوي وجنوب أفريقيا، وتعادل مع أنجولا، ليضرب موعدًا مع منتخب بنين، صاحب المركز الثالث في المجموعة الرابعة، التي تصدرها منتخب السنغال، وجاء منتخب الكونغو الديمقراطية في الوصافة.

حسام حسن يعيد القوة الضاربة

وفي سياق متصل، استقر حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، على إعادة القوة الضاربة للتشكيل الأساسي أمام بنين، بعد أن أراح 11 لاعبًا خلال مواجهة أنجولا في الجولة الثالثة من دور المجموعات، والتي انتهت بالتعادل السلبي، وذلك من أجل حسم بطاقة التأهل ومواصلة المشوار نحو اللقب الأفريقي.



