بسيوني: استمرار صلاح ومرموش داخل الملعب ضرورة فنية للمنتخب

أشاد عبد الحميد بسيوني، نجم الكرة المصرية السابق، بالأداء الذي قدمه المنتخب الوطني خلال مباريات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية، مؤكدًا أن الفراعنة ظهروا بشكل مميز فنيًا وبدنيًا.

وقال عبد الحميد بسيوني، خلال استضافته في برنامج «يا مساء الأنوار» مع الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة MBC مصر 2: «باستثناء منتخب مصر، أرى أن منتخبي المغرب والجزائر هما الأبرز والأقرب لحصد لقب كأس الأمم الأفريقية».

وأضاف: «حسام حسن يعتمد على أكثر من أسلوب لعب، ويتعامل مع كل مباراة بطريقتها الخاصة؛ خاض لقاء زيمبابوي برباعي في خط الدفاع بحثًا عن الفوز، ثم غير طريقته أمام جنوب أفريقيا بسبب مواجهة فريق يمتلك سرعات عالية، وفي لقاء أنجولا منح الفرصة للاعبين البدلاء».

وتابع: «أتوقع أن يخوض حسام حسن مواجهة بنين برباعي في خط الدفاع، مع الاعتماد على محمد حمدي، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ومحمد هاني في خط الدفاع».

وأشار بسيوني إلى أهمية استمرار العناصر الهجومية الأساسية قائلًا: «أرى أن عمر مرموش ومحمد صلاح يجب أن يستمرا في الملعب لأطول فترة ممكنة، نظرًا لقدراتهما الفنية والبدنية، وقدرتهما على استغلال أنصاف الفرص، خاصة مع امتلاكهما سرعات قوية».

واختتم نجم الكرة المصرية تصريحاته مؤكدًا: «الكابتن حسام حسن نجح في الأسلوب الذي اعتمده، ونجح في تصدر المجموعة عن جدارة».