حكام مواجهة مصر وبنين في دور الـ16 بكأس أمم إفريقيا

يخوض منتخب مصر يوم الإثنين المقبل مواجهة مهمة أمام منتخب بنين، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، وذلك تحت قيادة طاقم تحكيم يقوده الحكم الجابوني بيير أتشو كحكم ساحة للمباراة.

ووفقًا لتقارير إعلامية، تم إسناد مهمة الإشراف على تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» للحكم المغربي حمزة الفاروق، في إطار الاستعدادات التنظيمية لإدارة اللقاء المرتقب.

موعد مباراة منتخب مصر وبنين

ومن المقرر أن تنطلق مباراة منتخب مصر أمام بنين يوم الإثنين المقبل في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، في لقاء يسعى خلاله الفراعنة لمواصلة مشوارهم في البطولة القارية والتقدم خطوة جديدة نحو المنافسة على اللقب.