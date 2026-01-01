شوبير يكشف عن تشكيل المنتخب أمام بنين

كشف الاعلامي أحمد شوبير نجم الاهلي والمنتخب السابق عن توقعه لتشكيل منتخب مصر لمواجهة بنين في دور الـ 16 من بطولة كأس أمم إفريقيا .

وقال أحمد شوبير في تصريحات اذاعية عبر اون سبورت اف ام:"من دلوقتي اقدر اقولك تشكيلة منتخبنا الوطني لمباراة بنين هتكون كالتالي ، أولا حسام حسن مش هيتخلي عن طريقة لعب 3-4-3 او 3-5-2 او 3-4-2-1

واضاف"و هيلعب بالشناوي هاني فتحي ربيعة ياسر ابراهيم محمد حمدي ، هيلاعب جنبهم زيزو مروان عطية مع احتمالية بسيطة جدا لمهند لاشين يكون علي حساب زيزو هيبدأ في اليمين صلاح وشمال تريزيجيه ومرموش رأس حربة دة توقعي لتشكيل منتخبنا "