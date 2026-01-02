طاقم تحكيم مصري لإدارة مباراة الجزائر والكونغو الديمقراطية في كأس أمم أفريقيا

أسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إدارة مباراة منتخب الجزائر أمام نظيره الكونغو الديمقراطية في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، لطاقم تحكيم مصري، بقيادة محمد معروف.

ويضم طاقم التحكيم كلاً من: محمد معروف حكم ساحة، ويعاونه أحمد حسام طه ومحمود أبو الرجال مساعدين، وأمين عمر حكمًا رابعًا، ومحمود عاشور حكمًا لتقنية الفيديو، وحسام عزب حكم مساعد فيديو ثانياً.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى، التي يتم فيها إسناد إدارة مباراة، ضمن منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا، لطاقم تحكيم مصري بالكامل، خلال النسخة الحالية من البطولة الأفريقية.