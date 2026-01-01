قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صرخة استغاثة.. حكاية رجل اقتحم مسكن الزوجية وتعدى على زوجته بالضرب بسبب خلافات
رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم 1 يناير 2025
احتجاجات إيران .. قوات الأمن تطلق النار على المتظاهرين
شوط أول سلبي بين مانشستر سيتي وسندرلاند في بطولة الدوري الإنجليزي
حكام مواجهة مصر وبنين في دور الـ16 بكأس أمم إفريقيا
سعر الجنيه الذهب مساء اليوم 1-1-2026.. تحرك جديد
هدايا تذكارية وتخفيضات.. مصر للطيران تحتفل بالعام الجديد مع المسافرين في مطار القاهرة
الدور الأول في أمم أفريقيا 2025 .. أرقام قياسية ومشاهد استثنائية
الإعلاميين: قرار المتحدة بمنع تغطية أخبار مشاهير السوشيال ميديا يحفظ هوية المجتمع
شهداء بلا قصف في غزة.. أم تحترق مع طفلتها ورضيعة تموت بردًا
تحول رقمي شامل.. الضرائب توضح مزايا تطبيق منظومة Pay Roll
كانت نموذجًا نادرًا في الأخلاق| مُحفِّظة قرآن تفتح صندوق أسرار بطلة العالم الراحلة.. خاص
الدور الأول في أمم أفريقيا 2025 .. أرقام قياسية ومشاهد استثنائية

حمزة شعيب

أُسدل الستار على منافسات الدور الأول من النسخة الـ35 لبطولة كأس أمم إفريقيا 2025، المقامة حاليًا في المغرب، بعد انتهاء 36 مباراة أُقيمت ضمن 6 مجموعات، شهدت الكثير من الإثارة والمفارقات الفنية والرقمية.

وأسفرت مرحلة المجموعات عن تأهل 16 منتخبًا إلى دور الـ16، بواقع منتخبين من كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث.

 وجاءت المنتخبات المتأهلة على النحو التالي:
المغرب ومالي عن المجموعة الأولى، مصر وجنوب إفريقيا عن المجموعة الثانية، نيجيريا وتونس وتنزانيا عن المجموعة الثالثة، السنغال والكونغو الديمقراطية وبنين عن المجموعة الرابعة، الجزائر وبوركينا فاسو والسودان عن المجموعة الخامسة، وأخيرًا كوت ديفوار والكاميرون وموزمبيق عن المجموعة السادسة.

وشهدت الأدوار الإقصائية تأهل جميع المنتخبات الإفريقية السبعة المشاركة في كأس العالم 2026، وهي: مصر، جنوب إفريقيا، المغرب، تونس، الجزائر، وكوت ديفوار، بينما ودّع منتخبا الرأس الأخضر وغانا البطولة من الدور الأول.

وسجّل الدور الأول ظهورًا تاريخيًا لمنتخبي تنزانيا وموزمبيق، بعدما نجحا في التأهل إلى الأدوار الإقصائية لأول مرة في تاريخهما. 

وتميز تأهل تنزانيا بكونه تحقق برصيد نقطتين فقط من تعادلين وخسارة، فيما حقق منتخب موزمبيق أول فوز له في تاريخ مشاركاته بالبطولة، بعد تفوقه على الجابون في الجولة الثانية.

كما شهدت البطولة رقمًا لافتًا بتأهل المنتخب السوداني إلى دور الـ16 دون تسجيل أي هدف في الدور الأول، حيث جاء فوزه الوحيد بهدف عكسي سجله أحد لاعبي غينيا الاستوائية بالخطأ في مرماه.

وعلى صعيد العلامة الكاملة، انفرد منتخبا نيجيريا والجزائر بتحقيق 9 نقاط كاملة من ثلاث مباريات، إلا أن مسار البطولة وضعهما في طريق واحد بالأدوار الإقصائية، حيث يواجه المنتخب الجزائري نظيره الكونغو الديمقراطية في دور الـ16، على أن يلتقي الفائز مع المتأهل من مواجهة نيجيريا وموزمبيق.

وسجل الدور الأول 87 هدفًا خلال 36 مباراة، بمعدل تهديفي بلغ 2.42 هدف في المباراة الواحدة، وتصدر المنتخب النيجيري قائمة الأقوى هجوميًا بتسجيله 8 أهداف، يليه منتخبا الجزائر والسنغال برصيد 7 أهداف لكل منهما، بينما فشل منتخبا جزر القمر وبوتسوانا في تسجيل أي هدف.

وعرفت البطولة تسجيل 11 هدفًا من ركلات جزاء، مقابل إهدار 3 ركلات، في حين تصدر اللاعبون العرب سباق الهدافين، حيث يتقاسم رياض محرز، إبراهيم دياز، وأيوب الكعبي الصدارة برصيد 3 أهداف لكل منهم، بينما يأتي محمد صلاح، إلياس عاشور، وإبراهيم مازا في المركز التالي برصيد هدفين لكل لاعب.

ومع انطلاق الأدوار الإقصائية، تتجه الأنظار إلى مواجهات الحسم، في ظل تقارب المستويات وطموح المنتخبات في المنافسة على اللقب القاري.

طريقة عمل دجاج بالثوم والليمون.. بخطوات سهلة وطعم لا يقاوم

طريقة عمل دجاج بالثوم والليمون

اشوى الفراخ زى المحلات .. طريقة عمل صينية الدجاج بالليمون ودبس الرمان

فراخ مشوية

فوائد مذهلة لنبات الكمأة مع موسم حصاده.. الذهب الصحراوي يدعم المناعة ويحمي القلب

فوائد نبات الكمأة الصحية

أطعمة تحمي وأخرى تضر .. خريطة غذائية مهمة لصحة البروستاتا

أطعمة مفيدة لصحة البروستاتا وأخرى تضر

تطورات حالة لقاء سويدان الصحية

ادعولي أرجع تاني.. لقاء سويدان تطمئن جمهورها وتكشف تفاصيل وعكتها الصحية

من هي نيفين القاضي

نيفين القاضي.. رحيل مذيعة "طعم البيوت" و"سيادة المواطن" عن عالمنا

علاقة أحمد السقا بأصدقائه

يا بخت اللي عنده هند.. أسرار لأول مرة يكشفها أحمد السقا

الفنانة شجون الهاجري

من النجومية للعلاج الإجباري.. نجمة عربية تدخل مصحة تأهيل من الإدمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد