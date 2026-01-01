الدور الأول في أمم أفريقيا 2025 .. أرقام قياسية ومشاهد استثنائية

أُسدل الستار على منافسات الدور الأول من النسخة الـ35 لبطولة كأس أمم إفريقيا 2025، المقامة حاليًا في المغرب، بعد انتهاء 36 مباراة أُقيمت ضمن 6 مجموعات، شهدت الكثير من الإثارة والمفارقات الفنية والرقمية.

وأسفرت مرحلة المجموعات عن تأهل 16 منتخبًا إلى دور الـ16، بواقع منتخبين من كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث.

وجاءت المنتخبات المتأهلة على النحو التالي:

المغرب ومالي عن المجموعة الأولى، مصر وجنوب إفريقيا عن المجموعة الثانية، نيجيريا وتونس وتنزانيا عن المجموعة الثالثة، السنغال والكونغو الديمقراطية وبنين عن المجموعة الرابعة، الجزائر وبوركينا فاسو والسودان عن المجموعة الخامسة، وأخيرًا كوت ديفوار والكاميرون وموزمبيق عن المجموعة السادسة.

وشهدت الأدوار الإقصائية تأهل جميع المنتخبات الإفريقية السبعة المشاركة في كأس العالم 2026، وهي: مصر، جنوب إفريقيا، المغرب، تونس، الجزائر، وكوت ديفوار، بينما ودّع منتخبا الرأس الأخضر وغانا البطولة من الدور الأول.

وسجّل الدور الأول ظهورًا تاريخيًا لمنتخبي تنزانيا وموزمبيق، بعدما نجحا في التأهل إلى الأدوار الإقصائية لأول مرة في تاريخهما.

وتميز تأهل تنزانيا بكونه تحقق برصيد نقطتين فقط من تعادلين وخسارة، فيما حقق منتخب موزمبيق أول فوز له في تاريخ مشاركاته بالبطولة، بعد تفوقه على الجابون في الجولة الثانية.

كما شهدت البطولة رقمًا لافتًا بتأهل المنتخب السوداني إلى دور الـ16 دون تسجيل أي هدف في الدور الأول، حيث جاء فوزه الوحيد بهدف عكسي سجله أحد لاعبي غينيا الاستوائية بالخطأ في مرماه.

وعلى صعيد العلامة الكاملة، انفرد منتخبا نيجيريا والجزائر بتحقيق 9 نقاط كاملة من ثلاث مباريات، إلا أن مسار البطولة وضعهما في طريق واحد بالأدوار الإقصائية، حيث يواجه المنتخب الجزائري نظيره الكونغو الديمقراطية في دور الـ16، على أن يلتقي الفائز مع المتأهل من مواجهة نيجيريا وموزمبيق.

وسجل الدور الأول 87 هدفًا خلال 36 مباراة، بمعدل تهديفي بلغ 2.42 هدف في المباراة الواحدة، وتصدر المنتخب النيجيري قائمة الأقوى هجوميًا بتسجيله 8 أهداف، يليه منتخبا الجزائر والسنغال برصيد 7 أهداف لكل منهما، بينما فشل منتخبا جزر القمر وبوتسوانا في تسجيل أي هدف.

وعرفت البطولة تسجيل 11 هدفًا من ركلات جزاء، مقابل إهدار 3 ركلات، في حين تصدر اللاعبون العرب سباق الهدافين، حيث يتقاسم رياض محرز، إبراهيم دياز، وأيوب الكعبي الصدارة برصيد 3 أهداف لكل منهم، بينما يأتي محمد صلاح، إلياس عاشور، وإبراهيم مازا في المركز التالي برصيد هدفين لكل لاعب.

ومع انطلاق الأدوار الإقصائية، تتجه الأنظار إلى مواجهات الحسم، في ظل تقارب المستويات وطموح المنتخبات في المنافسة على اللقب القاري.