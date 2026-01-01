قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صرخة استغاثة.. حكاية رجل اقتحم مسكن الزوجية وتعدى على زوجته بالضرب بسبب خلافات
رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم 1 يناير 2025
احتجاجات إيران .. قوات الأمن تطلق النار على المتظاهرين
شوط أول سلبي بين مانشستر سيتي وسندرلاند في بطولة الدوري الإنجليزي
حكام مواجهة مصر وبنين في دور الـ16 بكأس أمم إفريقيا
سعر الجنيه الذهب مساء اليوم 1-1-2026.. تحرك جديد
هدايا تذكارية وتخفيضات.. مصر للطيران تحتفل بالعام الجديد مع المسافرين في مطار القاهرة
الدور الأول في أمم أفريقيا 2025 .. أرقام قياسية ومشاهد استثنائية
الإعلاميين: قرار المتحدة بمنع تغطية أخبار مشاهير السوشيال ميديا يحفظ هوية المجتمع
شهداء بلا قصف في غزة.. أم تحترق مع طفلتها ورضيعة تموت بردًا
تحول رقمي شامل.. الضرائب توضح مزايا تطبيق منظومة Pay Roll
كانت نموذجًا نادرًا في الأخلاق| مُحفِّظة قرآن تفتح صندوق أسرار بطلة العالم الراحلة.. خاص
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

تعادل الإسماعيلي ومودرن سبورت دون أهداف في كأس عاصمة مصر

مودرن سبورت والإسماعيلي
مودرن سبورت والإسماعيلي
حمزة شعيب

تعادل فريقا الإسماعيلي ومودرن سبورت دون أهداف، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس على ملعب استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس عاصمة مصر.

وجاء اللقاء متوسط المستوى من الجانبين، حيث انحصر اللعب في وسط الملعب معظم فتراته، مع محاولات متبادلة لم ترتقِ إلى مرحلة الخطورة الحقيقية، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي دون أن ينجح أي من الفريقين في هز الشباك.

تشكيل مودرن سبورت أمام الإسماعيلي

دخل مودرن سبورت المباراة بتشكيل مكون من:

  • حراسة المرمى: محمد أبو جبل
  • خط الدفاع: محمد دسوقي، علي الفيل، علي فوزي، خالد رضا
  • خط الوسط: غنام محمد، محمد هلال، علي زعزع، محمد صبري
  • خط الهجوم: حسام حسن، أرنولد إيبا

وجلس على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى مخلوف، وليد علي، أحمد يوسف، عبد الرحمن شيكا، محمد مسعد، عماد حمدي، محمود شعبان، رشاد المتولي، محمود ممدوح.

تشكيل الإسماعيلي أمام مودرن سبورت

وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:

  • حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم
  • خط الدفاع: عبد الكريم مصطفى، محمد نصر، عبدالله محمد، إبراهيم النجعاوي
  • خط الوسط: حسن صابر، محمد سمير كونتا، عبد الرحمن كتكوت
  • خط الهجوم: خالد النبريصي، مروان حمدي، نادر فرج

مجموعة الإسماعيلي ومودرن سبورت

يتواجد الإسماعيلي ومودرن سبورت ضمن المجموعة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر، والتي تضم إلى جانبهما فرق بيراميدز، البنك الأهلي، بتروجيت، الجونة، ووادي دجلة، في مجموعة تشهد منافسة قوية على بطاقات التأهل.

الإسماعيلي مودرن سبورت كأس عاصمة مصر

المزيد

