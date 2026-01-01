تعادل الإسماعيلي ومودرن سبورت دون أهداف في كأس عاصمة مصر

تعادل فريقا الإسماعيلي ومودرن سبورت دون أهداف، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس على ملعب استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس عاصمة مصر.

وجاء اللقاء متوسط المستوى من الجانبين، حيث انحصر اللعب في وسط الملعب معظم فتراته، مع محاولات متبادلة لم ترتقِ إلى مرحلة الخطورة الحقيقية، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي دون أن ينجح أي من الفريقين في هز الشباك.

تشكيل مودرن سبورت أمام الإسماعيلي

دخل مودرن سبورت المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

وجلس على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى مخلوف، وليد علي، أحمد يوسف، عبد الرحمن شيكا، محمد مسعد، عماد حمدي، محمود شعبان، رشاد المتولي، محمود ممدوح.

تشكيل الإسماعيلي أمام مودرن سبورت

وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم

مجموعة الإسماعيلي ومودرن سبورت

يتواجد الإسماعيلي ومودرن سبورت ضمن المجموعة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر، والتي تضم إلى جانبهما فرق بيراميدز، البنك الأهلي، بتروجيت، الجونة، ووادي دجلة، في مجموعة تشهد منافسة قوية على بطاقات التأهل.