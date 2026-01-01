بمشاركة الأهلي.. مواعيد مباريات كأس السوبر لكرة اليد للسيدات

أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد، مواعيد منافسات كأس السوبر للسيدات لموسم 2024-2025.

ويشارك في سوبر سيدات اليد 4 فرق هي الأهلي، وسبورتنج، والشمس، وسموحة، وتقام البطولة على صالة سيتي كلوب بشبين الكوم.

ومن المقرر أن تنطلق المسابقة يوم الثلاثاء 27 يناير الجاري، حيث يلتقي الأهلي فريق سبورتنج في تمام الخامسة مساءً، بينما يواجه الشمس نظيره سبورتنج في السابعة مساءً.

وتقام المباراة النهائية يوم 28 من الشهر ذاته بين الفائزين في تمام الساعة الخامسة مساءً.

ويحمل الأهلي لقبي الدوري العمومي وكأس مصر لسيدات كرة اليد في الموسم الماضي. ويأمل في حصد أولى ألقابه في العام الجديد.