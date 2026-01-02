محمود شوقي: منتخب مصر منضبط وحالة حذر من بنين في ثمن نهائي أمم إفريقيا



أكد الناقد الرياضي محمود شوقي أن معسكر منتخب مصر لكرة القدم يتميز بالانضباط والترابط، مع تركيز واضح من اللاعبين، خلال تحضيراتهم لمواجهة منتخب بنين في ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

وقال شوقي، في مداخلة هاتفية

مع الإعلامي إيهاب الكومي ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: "اللاعبون يحترمون منتخب بنين، والجهاز الفني يحذر من أي استهتار. لم نقلل من المنافس في دور المجموعات، وليس منطقيًا أن نقلل منه في مرحلة خروج المغلوب".

وأضاف: "أول محاضرة فنية عن بنين كانت اليوم، وحسام حسن بدأ دراسة الفريق مبكرًا. بنين فريق قوي، عنيف وبدنيًا متعب، وتظهر قدرته البدنية في الدقائق الأخيرة من المباريات".

وتابع شوقي: "ليس من صالحنا الوصول لأشواط إضافية معهم، وهناك منافسة قوية بين اللاعبين على التواجد في التشكيل الأساسي".

وأشار إلى أن التدريب اليوم شهد فقرات فنية متنوعة واختُتم بتقسيمة مصغرة، موضحًا أن حسام حسن يميل للاعتماد على التشكيل الذي واجه به جنوب إفريقيا. وأضاف: "هناك إعجاب كبير من اللاعبين بإمام عاشور وحماسه، ومن الممكن أن يكون عنصرًا مؤثرًا في التشكيل".

وأكمل شوقي: "مهند لاشين خضع لتأهيل مكثف اليوم، بهدف اللحاق بالمباريات في أسرع وقت".

