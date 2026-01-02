حكم مصري يشارك في إدارة مباراة جنوب إفريقيا والكاميرون بكأس الأمم

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، الحكم الدولي المصري حسام عزب كحكم فيديو مساعد ثان في مباراة جنوب أفريقيا والكاميرون الأحد المقبل.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب جنوب إفريقيا نظيره الكاميرون بعد غد الأحد في إطار منافسات دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا في المغرب.

يضم طاقم الحكام كلًا من: بيتر كماكو "كينيا" حكم ساحة، جيلبرت شيرويت "كينيا" مساعد أول، ستيفن أونيانجو" كينيا" مساعد ثان، جين نادالا "الكونغو" حكم رابع، دانيل لاريا "غانا" حكم رئيسي فيديو، ياسر عبد العزيز "السودان" حكم مساعد فيديو، حسام عزب حجاج حكم مساعد فيديو ثان.