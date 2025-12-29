قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البلد كانت مفتوحة لكل من هب ودب .. احمد موسى: أشرفلي أموت ولا أدافع عن إرهابي زي علاء عبد الفتاح
شيري تيجو 7 موديل 2025 كسر زيرو.. أسعار سوق المستعمل
تصعيد خطير بين موسكو وكييف.. بوتين يبلغ ترامب برد قاسٍ بعد استهداف مقره
أول تعليق من زيزو على تعادل منتخب مصر أمام أنجولا
مصطفى بكري: بريطانيا تأكدت من حقيقة علاء عبد الفتاح وتحريضاته
ترامب: إعمار غزة سيبدأ قريبا.. وعلى حماس نزع سلاحها
بيت العائلة المصرية في لندن: رئيس وزراء بريطانيا وقع في الفخ بسبب علاء عبد الفتاح
أول تعليق من ترامب على استهداف مقر إقامة بوتين بـ91 طائرة مسيرة
إنذار شديد اللهجة من ترامب لطهران: سنضرب المواقع النووية الإيرانية
أحمد موسى يؤكد: دعم الجيش المصري هو الضمان الحقيقي لبقاء الدولة
أحمد موسى: منظمات حقوق الإنسان في مصر دكاكين ممولة من الخارج
شهيدة الواجب الوطني.. المئات يشيعون جثمان مستشارة النيابة الإدارية في مقابر بهجورة بقنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب جنوب إفريقيا يرافق مصر بدور الـ16 وزيمبابوي يودع البطولة

منتخب جنوب إفريقيا
منتخب جنوب إفريقيا
حسام الحارتي

تخطي منتخب جنوب إفريقيا نظيره منتخب زيمبابوي بثلاثة أهداف لهدفين في اللقاء الذي جمع بينهما منذ قليل في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية ضمن منافسات كأس أمم إفريقيا، المقامة بالمغرب 2025. 

وبهذا الانتصار يحجز منتخب جنوب إفريقيا بطاقة العبور إلى ثمن نهائي البطولة القارية كوصيف للمجموعة الثانية.

نجح منتخب جنوب أفريقيا، في التقدم عبر اللاعب تشيبانج موريمي، بالدقيقة 7، وتعادل زيمبابوي عن طريق اللاعب تاواندا ماسوانهايس بالدقيقة 19.

وفي الشوط الثاني، سجل لايلي فوستر الهدف الثاني لمنتخب جنوب إفريقيا في الدقيقة 50، وتعادل منتخب زيمبابوي بهدف عكسي، ونجح أوزوين أبوليس في إحراز الهدف الثالث بجنوب افريقيا من ركلة جزاء في الدقيقة 82، ليحسم اللقاء.

وبهذا الفوز أنهي منتخب جنوب أفريقيا دور المجموعات في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، بينما يودّع منتخب زيمبابوي منافسات البطولة بعدما اكتفى بنقطة واحدة.

ترتيب مجموعة مصر في أمم إفريقيا
مصر: 7 نقاط

جنوب أفريقيا: 6 نقاط

أنجولا: نقطتان

 زيمبابوي: نقطة واحدة

وجاء تشكيل منتخب إفريقيا كالتالي:
حراسة المرمى: رونوين ويليامز

الدفاع: أوبري موديبا – سيخو جونسون مدو – سيابونغا نجيزانا

الوسط: تيبوهو موكوينا – أوسوين ريجان أبوليس – تسهيبانغ مورينا – سيفو بيرسيفال مبولي

الهجوم: ليلي برنت فوستر – بيرسي تاو – زاخيلي مخيزي

بينما جاء تشكيل  زيمبابوي كالتالي:-
حراسة المرمى: واشنطن أروبي

الدفاع: جون جيرالد تاكوارا – موناشي جارنانجا – ديفين زوليه لونجا – بريندان جويل غالواي

الوسط: جوناه راينهارد فابيش – بيل ليروي أنطونيو – مارفيلوس ناكامبا (قائد الفريق)

الهجوم: برينس دومبي – تافاندا جيثرو ماسوانيش – دانيال مسيندامي

منتخب جنوب إفريقيا نتخب زيمبابوي زيمبابوي أنجولا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاهدة مباراة مصر وأنجولا

قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وأنجولا مجانا.. اعرف التردد

منتخب مصر الوطني

تردد قنوات مجانية ناقلة لـ مباراة مصر وأنجولا بـ كأس أمم إفريقيا

انخفاض سعر الذهب اليوم

نزل 150 جنيه .. هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

محافظ الاسكندرية يتحفظ على التكاتك المخالفة

قرار رسمي بالتحفظ على التكاتك في شوارع الإسكندرية | صور

موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميًا لـ 11.5 مليون مستفيد وطرق الحساب

موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميا لـ 11.5 مليون مستفيد وطرق الحساب

مداهم

السجن 3 سنوات لـ التيك توكر مداهم في تعاطي وحيازة المخدرات

كروان مشاكل وزوجته

كروان مشاكل يحتفل بزفافه على ابنة سيد شعبان عبد الرحيم

الأهلي

يحدث في الأهلي.. إخطار ديانج وراتب داري وتسويق جراديشار وغضب توروب

ترشيحاتنا

الأسهم الأوروبية

مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق على تباين مع تراجع أسهم شركات الدفاع وسط محادثات السلام في أوكرانيا

شريف الجبلي

رئيس "الصناعات الكيماوية": البحث العلمي المحرك الرئيسي للتطوير الصناعي

بورصة الدار البيضاء

تراجع طفيف بمؤشرات بورصة الدار البيضاء في ختام تداولات اليوم

بالصور

أبرزهم إلهام شاهين ولوسي .. نجوم الفن فى عزاء داود عبد السيد

إلهام شاهين ولوسي
إلهام شاهين ولوسي
إلهام شاهين ولوسي

أقل من 850 ألف.. 5 سيارات سيدان موديل 2026

سيارات سيدان
سيارات سيدان
سيارات سيدان

خيري بشارة ومحسن أحمد فى عزاء داود عبد السيد

خيرى بشارة
خيرى بشارة
خيرى بشارة

غرقانة في الموتزاريلا.. طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بطعم تحفة

مكرونة بالبشاميل
مكرونة بالبشاميل
مكرونة بالبشاميل

فيديو

رمال باها الفيوم 2025

‏رمال باها 2025.. رالي سيارات في قلب الصحراء الغربية بمصر.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مسافات ذكية

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: خبير اصطناعي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دولةُ التلاوة حين تُعيد الدولةُ اكتشاف القرآن بوصفه بناءً للذوق العام ومعمارًا للمعنى

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

المزيد