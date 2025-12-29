منتخب جنوب إفريقيا يرافق مصر بدور الـ16 وزيمبابوي يودع البطولة

تخطي منتخب جنوب إفريقيا نظيره منتخب زيمبابوي بثلاثة أهداف لهدفين في اللقاء الذي جمع بينهما منذ قليل في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية ضمن منافسات كأس أمم إفريقيا، المقامة بالمغرب 2025.

وبهذا الانتصار يحجز منتخب جنوب إفريقيا بطاقة العبور إلى ثمن نهائي البطولة القارية كوصيف للمجموعة الثانية.

نجح منتخب جنوب أفريقيا، في التقدم عبر اللاعب تشيبانج موريمي، بالدقيقة 7، وتعادل زيمبابوي عن طريق اللاعب تاواندا ماسوانهايس بالدقيقة 19.

وفي الشوط الثاني، سجل لايلي فوستر الهدف الثاني لمنتخب جنوب إفريقيا في الدقيقة 50، وتعادل منتخب زيمبابوي بهدف عكسي، ونجح أوزوين أبوليس في إحراز الهدف الثالث بجنوب افريقيا من ركلة جزاء في الدقيقة 82، ليحسم اللقاء.

وبهذا الفوز أنهي منتخب جنوب أفريقيا دور المجموعات في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، بينما يودّع منتخب زيمبابوي منافسات البطولة بعدما اكتفى بنقطة واحدة.

ترتيب مجموعة مصر في أمم إفريقيا

مصر: 7 نقاط

جنوب أفريقيا: 6 نقاط

أنجولا: نقطتان

زيمبابوي: نقطة واحدة

وجاء تشكيل منتخب إفريقيا كالتالي:

حراسة المرمى: رونوين ويليامز

الدفاع: أوبري موديبا – سيخو جونسون مدو – سيابونغا نجيزانا

الوسط: تيبوهو موكوينا – أوسوين ريجان أبوليس – تسهيبانغ مورينا – سيفو بيرسيفال مبولي

الهجوم: ليلي برنت فوستر – بيرسي تاو – زاخيلي مخيزي

بينما جاء تشكيل زيمبابوي كالتالي:-

حراسة المرمى: واشنطن أروبي

الدفاع: جون جيرالد تاكوارا – موناشي جارنانجا – ديفين زوليه لونجا – بريندان جويل غالواي

الوسط: جوناه راينهارد فابيش – بيل ليروي أنطونيو – مارفيلوس ناكامبا (قائد الفريق)

الهجوم: برينس دومبي – تافاندا جيثرو ماسوانيش – دانيال مسيندامي